Les touristes attendent avec impatience le Têt vietnamien

Au Nouvel An lunaire du Cheval 2026, alors que le Sud profite de matinées fraîches et vivifiantes, le Nord entre dans son climat froid caractéristique, renforçant ainsi l'atmosphère traditionnelle du Têt. Non seulement les Vietnamiens, mais aussi un nombre croissant de touristes internationaux organisent leurs voyages pour vivre un Têt authentique dans le pays en forme de lettre S.

Photo : Yasushi Ogura/CVN

Chaque Têt, un voyage au Vietnam

Yasushi Ogura, expert japonais en ressources humaines âgé de près de 70 ans, fait un voyage au Vietnam pour célébrer le Nouvel An lunaire chez un ami dans la commune de My Duc (Hanoï). Il n'a ni épouse vietnamienne ni attaches personnelles au Vietnam, mais depuis 22 ans, il vient y passer environ deux semaines et prend chaque année le temps de célébrer le Nouvel An vietnamien.

Il confie son attachement particulier à la province de Hà Giang, qui abrite 22 groupes ethniques. "Il lui arrivait de partager des repas avec des personnes de trois ethnies différentes. C'est cette diversité culturelle qui le captivait", raconte Dô Quang Tuân Hoàng, chercheur en culture et ami de M. Ogura. Soucieux de ne pas se contenter de cette découverte, M. Ogura a également financé l'ouverture d'un café à Lô Lô Chai, village le plus septentrional du Vietnam, afin de soutenir les commerces locaux.

Photo : Yasushi Ogura/CVN

De sa passion pour le Vietnam, il s'est entièrement tourné vers le tourisme, guidant régulièrement des groupes de touristes japonais à la découverte de cette région montagneuse du Nord, à raison d'un à deux groupes par mois en moyenne.

Dô Quang Tuân Hoàng, chercheur et directeur général de Gori Vietnam, une entreprise spécialisée dans l'organisation de circuits culturels locaux, a déclaré que la popularité des voyages internationaux pour célébrer le Têt vietnamien ne cesse de croître. Ce modèle de circuits immersifs autour du Têt local est pratiqué depuis plus de dix ans. Il consiste à faire découvrir aux touristes les préparatifs et les festivités du Têt chez les habitants, de l'abattage du cochon à la confection du bánh chưng (gâteau de riz traditionnel), en passant par la fabrication du giò cha (saucisse vietnamienne) et le quotidien des premiers jours de l'année.

Cependant, dans le delta du fleuve Rouge, en raison des coutumes et des croyances, les habitants sont souvent réticents à accueillir des étrangers pendant le Têt. C'est pourquoi la plupart des expériences sont organisées avant le Têt (autour du 22-26 du 12e mois lunaire) ou après, lorsque l'ambiance festive de janvier est particulièrement vibrante avec les fêtes de village, les jeux folkloriques, les rituels et les activités communautaires. "Au village de Duong Lâm, avant le Têt, se déroulent des rituels claniques fascinants, comme la cérémonie d'initiation du nom de famille pour les garçons nés cette année-là. Les touristes, notamment ceux qui s'intéressent à la culture, apprécient beaucoup ces expériences", a déclaré M. Hoàng.

Les participants aux circuits touristiques locaux organisés pour le Têt viennent généralement d'Australie, du Canada et du Japon. Ce sont pour la plupart des touristes d'âge mûr ou plus âgés qui souhaitent approfondir leurs connaissances culturelles plutôt que de simplement visiter des sites touristiques. Selon M. Hoàng, cette année, un groupe de plus de dix touristes internationaux est venu dans sa ville natale, près de la pagode des Parfums (Hanoï), pour célébrer le Têt vietnamien pendant trois jours. "Beaucoup de gens en ont fait une tradition. Certains touristes étrangers vivant au Vietnam depuis de nombreuses années reviennent chaque année pour célébrer le Nouvel An lunaire avec les familles locales, tissant peu à peu des liens de parenté", a-t-il confié.

Dans le Sud, Trân Thanh Thai, directeur de Mekong Smile, a indiqué que le nombre de touristes internationaux inscrits pour le Têt a augmenté cette année, mais pas de façon spectaculaire, car il s'agit d'une offre assez particulière. "Les circuits du Têt mettent l'accent sur la vie quotidienne et l'ambiance festive locale. La plupart des touristes sont informés à l'avance des désagréments liés au Têt, comme la fermeture des magasins et le rythme de vie plus lent ; ils ne s'en sentent donc pas gênés et considèrent même cela comme faisant partie intégrante de l'expérience culturelle", a-t-il expliqué.

Photo : Yasushi Ogura/CVN

L'un des temps forts des festivités du Têt de cette année est le programme "Occidentaux célébrant le Têt dans le delta du Mékong", organisé par Vietluxtour. Ce programme a accueilli un groupe de touristes polonais à Dông Thap (incluant l'ancienne région de Sa Dec) le 5 février 2026. Au lieu de simplement assister à des spectacles, les touristes ont participé activement à la préparation du bánh tét (gâteau de riz gluant vietnamien), à la confection de confiture de coco, à la réception de calligraphies porte-bonheur pour la nouvelle année, au recueillement devant les autels ancestraux et au partage d'un repas de Têt avec les habitants.

Selon Vietluxtour, les dimensions spirituelles et familiales, qui constituent l'âme du Têt vietnamien, ont été présentées en profondeur, avec des explications claires sur le contexte culturel. En 2025, le programme "Occidentaux célébrant le Têt vietnamien" avait déjà suscité de nombreuses émotions chez les touristes internationaux, grâce à des expériences à la fois quotidiennes et profondes. Trân Thê Dung, directeur général de Vietluxtour, a annoncé avec enthousiasme que, ces dernières années, la société a reçu de nombreux retours positifs de touristes suite à leur expérience du Têt au Vietnam. "Nous organisons cet événement chaque année afin d'enrichir notre offre touristique et de faire découvrir aux touristes étrangers la richesse de la culture vietnamienne", a-t-il déclaré.

Aimer le Têt, aimer le Vietnam

Aux premiers jours de l'An 2026, la vieille ville de Hôi An s'est animée d'une foule dense se pressant sur les rives de la rivière Hoài. Les rues piétonnes, illuminées de couleurs, de lanternes et de fleurs printanières, résonnaient des chants et des festivités, offrant un Têt à la fois vibrant et empreint de sens.

Les touristes étrangers ne se contentent pas de flâner et de prendre des photos ; ils s’immergent pleinement dans l’ambiance du Têt, aidant les habitants à décorer leurs maisons, découvrant les coutumes, participant aux activités communautaires et attendant le réveillon du Nouvel An à la vietnamienne.

Photo : Yasushi Ogura/CVN

Selon les statistiques, rien qu’en 2025, Hôi An a enregistré environ 1,6 million de billets d’entrée pour visiter la vieille ville et les villages d’artisans environnants. De nombreux touristes choisissent de prolonger leur séjour pendant le Têt afin de profiter pleinement du rythme de vie paisible, des liens communautaires et de l’atmosphère des retrouvailles familiales.

Cet attrait est confirmé par le classement de Hôi An parmi les 10 meilleures destinations du classement "Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026" de la plateforme de voyage internationale TripAdvisor (les meilleures destinations au monde selon les votes de la communauté des voyageurs). Hanoï s'est classée deuxième au niveau mondial, tandis que Hôi An a pris la septième place, confirmant ainsi la position de premier plan du Vietnam sur la carte du tourisme international.

Contrairement à d'autres prix purement promotionnels, le classement "Travelers' Choice Best of the Best" est établi à partir de millions d'avis et d'expériences vécues par des voyageurs sur une période de douze mois, selon un processus de sélection très rigoureux. La présence de nombreuses destinations vietnamiennes parmi les meilleures témoigne de l'attrait croissant des touristes internationaux pour la richesse de la culture et l'identité locale, au-delà des simples paysages, de la gastronomie ou des services.

De nombreuses agences de voyage affirment que le Nouvel An lunaire traditionnel constitue un important facteur d'attachement émotionnel, contribuant à fidéliser les touristes internationaux au Vietnam. L'atmosphère de convivialité, l'esprit communautaire, le respect de la famille et des traditions sont les valeurs les plus clairement exprimées durant cette période. Il s'agit d'un atout unique que peu de destinations au monde possèdent.

Nguyên Tùng/CVN