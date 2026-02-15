Le tourisme vietnamien à l’honneur au salon Holiday & Spa Expo 2026 en Bulgarie

Le tourisme vietnamien s’est illustré avec éclat lors de la 42ᵉ édition du salon international Holiday & Spa Expo 2026, organisée du 12 au 14 février à Sofia. Cet événement figure parmi les rendez-vous touristiques les plus prestigieux de Bulgarie et de l’ensemble de la région des Balkans.

>> Le tourisme vietnamien bat un record historique

>> Le tourisme prend le virage numérique pour une croissance globale et durable

>> Hanoï est distinguée dans quatre catégories majeures des prix de Tripadvisor

Réunissant plus de 250 exposants venus d’Europe, d’Asie et d’Afrique, le salon a offert une vitrine de premier plan aux destinations internationales. À cette occasion, l’ambassade du Vietnam en Bulgarie, en coordination avec l’Association pour la culture et le tourisme du Vietnam en Europe (VNCT), a aménagé un pavillon dédié afin de promouvoir l’image du Vietnam, de son peuple et de la diversité de son offre touristique auprès du marché de l’Europe du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

En marge du salon, l'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie Nguyên Thi Minh Nguyêt a rencontré le ministre bulgare du Tourisme, Miroslav Borshosh, pour discuter de la mise en œuvre concrète du plan de coopération touristique pour la période 2024-2026. Cette rencontre fait suite aux orientations stratégiques définies lors de la visite officielle en Bulgarie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en octobre 2025. Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations, la connexion entre les entreprises et le partage d'expériences dans la formation des ressources humaines.

Pour répondre à la demande croissante des voyageurs balkaniques en matière de bien-être et de tourisme de qualité, le pavillon vietnamien s’est articulé autour de trois axes majeurs. Le premier, consacré au segment "Wellness & soins de santé", a mis en valeur les cures thermales traditionnelles ainsi que les retraites de bien-être dans les zones côtières préservées et les régions montagneuses du Nord.

Le deuxième axe, "MICE & événements", a souligné le potentiel du Vietnam pour l’accueil de congrès et de manifestations internationales, appuyé par des infrastructures modernes et compétitives. Enfin, sous le slogan "Vietnam - Timeless Heritage, Trendy Experiences", le pays a réaffirmé son engagement en faveur d’un tourisme responsable durable, conciliant préservation du patrimoine et expériences contemporaines.

Afin de transformer cet intérêt en résultats concrets, la VNCT a organisé des sessions de rencontres professionnelles (B2B) et a lancé un programme de voyage de familiarisation (FAM trip) destiné aux agences de voyages de la région.

Selon Lê Thi Diêm Hang, vice-présidente et secrétaire générale de la VNCT, cette participation constitue une base solide pour ancrer durablement les produits vietnamiens sur le marché de l'Europe du Sud-Est.

Dans un contexte de reprise économique favorable en Bulgarie, la présence du Vietnam à ce salon dépasse la seule dimension commerciale. Elle contribue également au renforcement du rayonnement de la diplomatie culturelle vietnamienne et à l’approfondissement des relations avec les pays des Balkans.

VNA/CVN