Nouveaux records de chaleur battus dans le Centre des États-Unis

Une vague de chaleur record qui frappe la moitié Ouest des États-Unis s'est déplacée samedi 21 mars en direction du centre du pays, apportant des températures inhabituellement élevées pour la saison dans des régions où il gelait encore il y a à peine une semaine.

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Photo : AFP/VNA/CVN



Des dizaines de villes, de la Californie au Colorado, ont enregistré leurs températures les plus élevées jamais observées pour un mois de mars, selon le Service météorologique national.

Samedi 21 mars, parmi les régions ayant enregistré de nouveaux records de températures maximales pour un mois de mars figuraient Kansas City, dans le Missouri (Centre), et North Platte, dans le Nebraska (Centre), où la température a atteint 33,3°C.

Cette vague de chaleur inhabituelle a fait bondir les températures en quelques jours.

Ainsi, à Chanute, petite ville du Kansas, quasiment au centre des États-Unis, les températures sont par exemple passées d'un record de froid de -10,5°C le 16 mars à un record de chaleur de 32,8°C à peine quatre jours plus tard.

Vendredi 20 mars, la vague de chaleur avait fait grimper les températures jusqu'à 44,4°C dans plusieurs régions situées le long de la frontière sud entre la Californie et l'Arizona (Sud-Ouest), un record national américain pour le mois de mars.

Samedi, le Service météorologique national a émis une alerte de chaleur extrême pour ces mêmes zones désertiques, ainsi qu'une alerte pour un risque élevé d'incendie de forêt pour une grande partie des États des plaines centrales, Nebraska, Kansas et Oklahoma.

Cette vague de chaleur record à laquelle sont exposés des millions d'Américains, avec des températures pouvant dépasser de 17°C les moyennes saisonnières, aurait été "quasi impossible à cette période de l'année dans un monde sans changement climatique", a établi un rapport du World Weather Attribution (WWA), un groupe de scientifiques internationaux étudiant les liens entre événements météorologiques extrêmes et changement climatique.

AFP/VNA/CVN