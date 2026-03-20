Les dirigeants de l'UE s'engagent à rester vigilants face aux flux migratoires

Les dirigeants de l'Union européenne (UE) se sont engagés jeudi 19 mais à rester vigilants face à tout effet de rebond des conflits au Moyen-Orient susceptible d'entraîner une pression migratoire sur le bloc, ces conflits faisant peser des risques croissants sur l'Europe.

>> Des ONG critiquent le "blocus naval" italien contre les migrants

>> 2025 : plus de 7.600 personnes sont mortes ou ont disparu sur les routes migratoires

Photo : AFP/VNA/CVN

Bien que le conflit "ne se soit pas traduit par des flux migratoires immédiats vers l'UE", les dirigeants, lors d'une réunion du Conseil européen, ont souligné "l'importance de maintenir un niveau élevé de vigilance et d'assurer le niveau de préparation nécessaire", selon les conclusions adoptées à l'issue du sommet.

S'appuyant sur les enseignements tirés de la crise migratoire de 2015, le bloc s'est déclaré prêt à "mobiliser pleinement ses outils diplomatiques, juridiques, opérationnels et financiers" pour prévenir les mouvements migratoires vers l'UE et préserver la sécurité en Europe. "La sécurité et le contrôle des frontières extérieures de l'UE continueront d'être renforcés", indiquent les conclusions.

Les dirigeants ont également appelé à la désescalade et à la plus grande retenue dans le conflit au Moyen-Orient, exhorté toutes les parties à respecter pleinement le droit international et soutenant un moratoire sur les frappes contre les installations énergétiques et hydrauliques.

Tout en cherchant à renforcer la posture maritime de l'UE, les dirigeants ont souligné que des moyens supplémentaires devaient être déployés pour renforcer ses deux opérations de sécurité maritime existantes, EUNAVFOR Aspides et EUNAVFOR Atalanta.

EUNAVFOR Aspides et EUNAVFOR Atalanta sont deux opérations militaires de l'Union européenne visant à garantir la sécurité maritime, leur zone d'opération combinée couvrant la mer Rouge, l'océan Indien et la région du Golfe.

La crise migratoire de 2015, qui a fait suite à la guerre en Syrie et à l'instabilité en Afghanistan et en Irak, a vu plus d'un million de réfugiés et de migrants entrer en Europe, ce qui a submergé les systèmes frontaliers et d'asile, déclenché des situations d'urgence et aggravé les divisions politiques au sein de l'UE.

Lors de la réunion du Conseil européen de jeudi 19 mars, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les États-Unis et Israël à mettre fin au conflit avec l'Iran, et a insisté pour que la diplomatie remplace l'action militaire.

Xinhua/VNA/CVN