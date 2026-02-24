États-Unis : une tempête exceptionnelle affecte 40 millions de personnes dans le Nord-Est

Jusqu'à 90 cm de neige attendus par endroits, des bourrasques à 90 km/h et une très faible visibilité : plus de 40 millions de personnes affrontent lundi 23 février une tempête de neige d'une ampleur rare dans le Nord-Est des États-Unis.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Selon les prévisions actuelles, le pire est passé", a annoncé le maire de New York, Zohran Mamdani, lors d'une conférence de presse en début d'après-midi.

Entre 40 et 50 cm de poudreuse étaient alors tombés sur la majeure partie de la ville et 4 à 7 cm supplémentaires étaient attendus d'ici 20h00 locales (01h00 GMT), selon lui.

L'aéroport de Providence, dans le Rhode Island, totalisait le record de 83 cm de poudreuse et il n'était pas exclu que les cumuls y atteignent 90 cm d'ici la soirée.

Le service météorologique national avait également mis en garde contre un risque d'inondations dans certaines parties de l'État de New York, du New Jersey et du Massachusetts.

Les gouverneurs de huit États (Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvanie et Rhode Island) ont donc décrété l'état d'urgence.

Conséquence de cette tempête, quelque 570.000 foyers étaient privés d'électricité peu avant 20h00 GMT, dont plus de 285.000 dans le Massachusetts.

"Je ne veux plus voir de neige"

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans toute la région, écoles, services municipaux, commerces, jusqu'au siège des Nations unies à Manhattan, restaient fermés pour la journée, pour le plus grand bonheur de nombreux écoliers dévalant en luge les collines de Central Park.

Après une autre tempête le 26 janvier, Dylan, 11 ans, n'avait "jamais vu autant de neige de (sa) vie" et il "adore". "C'est vraiment marrant de jouer dans la neige", a-t-il lancé.

"C'est magnifique", s'est aussi réjouie Chris Crowell, 45 ans, après une promenade matinale dans la ville, avant de travailler depuis chez elle.

À Wildwood, dans le New Jersey voisin, Vincent Greer, au contraire, en a "marre". "Je ne veux plus voir de neige", s'est-il exclamé en dégageant à la pelle un passage devant son immeuble. "Je ne vois rien devant moi et je suis gelé !".

Par endroits, les transports en commun, y compris le trafic ferroviaire, étaient perturbés lundi, voire entièrement coupés dans le New Jersey.

À New York, la circulation des véhicules non essentiels (voitures personnelles, camions, deux roues et vélos électriques), interdite dimanche soir, était de nouveau autorisée depuis midi, mais les déplacements restaient jugés dangereux.

Plus de 6.000 vols avaient par ailleurs été annulés en milieu d'après-midi, selon le site spécialisé FlightAware, les aéroports de New York, Boston et Philadelphie étant les plus concernés. Et les perturbations devaient se poursuivre mardi avec déjà près de 2.000 annulations.

Photo : AFP/VNA/CVN

Fin janvier, une précédente tempête suivie d'une longue vague de froid avaient fait une centaine de morts dans le pays, dont au moins 18 rien qu'à New York, la plupart par hypothermie.

"Nous n'avons connaissance d'aucun décès lié à cette tempête de neige dans les rues de notre ville ou dans les lieux publics", a assuré lundi 23 février le nouveau maire démocrate de New York, entré en fonction début janvier.

Comme Philadelphie et Boston, la mégapole a musclé dès dimanche 22 février son dispositif d'accueil d'urgence pour les personnes précaires, avec notamment des bus et des écoles accessibles à ceux ayant besoin de se réchauffer.

AFP/VNA/CVN