États-Unis : l'état d'urgence déclaré face à une violente tempête de neige

Une puissante tempête hivernale frappe la région du Mid-Atlantic et le Nord-Est des États-Unis, apportant d'importantes chutes de neige, des conditions de blizzard, des vents violents et des inondations côtières, a indiqué lundi 23 février le National Weather Service (NWS).

>> Au moins dix personnes sont mortes à cause de la tempête de neige

>> Une tempête de neige balaie l'Allemagne, faisant quatre morts

>> Tempêtes Goretti et Elli : une partie de l'Europe se prépare à l'arrivée de fortes intempéries

>> Une tempête de neige perturbe les transports dans le Sud des États-Unis

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon les prévisions, les chutes de neige pourraient atteindre un rythme de 5 à 7 cm par heure par moments, avec des accumulations totales comprises entre 30 et 60 cm dans certaines zones, rendant les déplacements "presque impossibles".

Le NWS a émis une alerte au blizzard pour l'Etat de New York de 13h00 dimanche à 18h00 lundi 23 février. Les autorités préviennent que les chutes de neige les plus intenses coïncideront avec les vents les plus forts lundi 23 février, avec une visibilité susceptible de tomber sous les 400 m.

De son côté, le maire de New York, Zohran Mamdani, a déclaré que la ville s'attend à recevoir entre 45 et 55 centimètres de neige, accompagnés de rafales pouvant atteindre 80 km/h, ainsi qu'à des inondations côtières pouvant atteindre 75 cm à marée haute. Par ailleurs, il a annoncé la proclamation de l'état d'urgence dans la ville. Une interdiction de circuler sera en vigueur de 21h00 dimanche 22 février à 12h00 lundi 23 février.

Les écoles de la ville resteront également fermées lundi 23 février, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. Dans le même temps, l'ensemble du New Jersey est placé en alerte blizzard pour la première fois en 30 ans, avec une probabilité de 90% que tout l'État enregistre 30 cm ou plus de neige.

La gouverneure Mikie Sherrill a décrété l'état d'urgence dans les 21 comtés, appelant les habitants à quitter immédiatement les routes. "Prenez cette tempête au sérieux", a-t-elle insisté.

À Boston, le bureau local du NWS a signalé une tempête potentiellement "historique et destructrice" au sud-est du corridor Boston-Providence.

Des rafales de vent comprises entre 95 et 113 km/h sont attendues, avec des coupures de courant généralisées et des dégâts aux arbres. Les conditions les plus sévères sont prévues lundi 23 février entre 04h00 et midi.

L'indice de gravité des tempêtes hivernales du NWS identifie le Sud-Est de la Pennsylvanie, le New Jersey, Long Island, le Rhode Island et le Sud-Est du Massachusetts comme les zones les plus touchées, avertissant de "perturbations étendues et généralisées de la vie quotidienne".

APS/VNA/CVN