Singapour enquête sur la plus importante panne de réseau mobile

L’Autorité de développement des médias et des technologies de l’information (IMDA) a ouvert une enquête sur les pannes de réseau mobile qui ont affecté Singtel, le principal opérateur de télécommunications de la cité-État, entre le 16 et le 18 mars.

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Photo : Reuters/VNA/CVN

Le régulateur a déclaré le 19 mars qu’il prenait ces incidents au sérieux et qu’il prendrait des mesures fermes si des manquements étaient constatés.

Pendant trois jours consécutifs, les clients de Singtel ont rencontré des difficultés de connexion au réseau. Une panne de huit heures, le 16 mars, a privé les utilisateurs de tout signal et a perturbé des services essentiels, notamment les paiements, les VTC et la livraison de repas.

La connectivité instable a persisté le lendemain, mais dans une zone plus restreinte, portant la durée totale des perturbations à plus de 30 heures. Singtel a indiqué que les deux incidents étaient sans lien et n’étaient pas dus à une cyberattaque.

Le soir du 18 mars, la plateforme Downdetector a de nouveau enregistré des milliers de signalements, les utilisateurs faisant état de pertes de signal et de connexions intermittentes. Singtel a toutefois qualifié le problème de "surcharge temporaire" plutôt que de panne de réseau.

L'IMDA a indiqué que les problèmes étaient désormais résolus, mais la cause exacte et le nombre d'utilisateurs touchés restent inconnus.

Ce n'est pas le premier incident de ce type impliquant Singtel. En novembre dernier, son réseau mobile a été perturbé pendant plus de six heures. Auparavant, en octobre 2024, une panne de ligne fixe avait affecté les services d'urgence de la Protection civile et de la police, ainsi que les services hospitaliers et bancaires, touchant environ 500.000 utilisateurs et entraînant une amende d'un million de dollars singapouriens (780.000 USD).

VNA/CVN