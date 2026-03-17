L'exode de dizaines de millions d'Indonésiens pour la fin du ramadan

L'Indonésie connaît cette semaine un immense exode alors que des dizaines de millions d'habitants regagnent comme chaque année leur ville natale pour la fête de l'Aïd marquant la fin du ramadan, par tous les moyens de transports possibles.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À l'instar des fêtes du Nouvel An lunaire en Chine, ce mouvement de masse marque le début de vacances prolongées dans ce pays de 280 millions d'habitants, comptant la plus forte majorité musulmane au monde.

Depuis plusieurs jours déjà, les vacanciers affluent vers les principales gares et ports maritimes et la marine a déployé deux navires de guerre pour aider au transport des voyageurs dans le cadre de l'une des plus importantes migrations annuelles de population du globe.

Près de 144 millions d'Indonésiens, contre 154 millions l'an passé, devraient prendre part cette année à cet exode connu localement sous le nom de "mudik", a indiqué le ministre des Infrastructures, Agus Harimurti Yudhoyono.

La Marine indonésienne a dépêché mardi 17 mars son navire de guerre KRI Banda Aceh pour transporter des voyageurs, de Jakarta vers les villes javanaises de Semarang et Surabaya, tandis qu'un autre bâtiment a rallié les îles de Bangka Belitung, au large de Sumatra, depuis la capitale Jakarta.

Ce transport gratuit est devenu une tradition annuelle et plus de 1.400 personnes se sont inscrites pour voyager à bord d'un navire de guerre cette année.

"Nous espérons pouvoir ajouter d'autres liaisons l'année prochaine", a déclaré le chef d'état-major de la marine, Muhammad Ali, dans un communiqué. L'armée n'a pas précisé le budget alloué à ce service.

Le gouvernement a décrété sept jours fériés pour la période de l'Aïd, exhortant les voyageurs à ne pas tous se déplacer le même jour.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les fonctionnaires sont également autorisés à travailler à distance pendant cinq jours durant cette période afin de fluidifier la circulation.

Sur l'île de Bali, l'Aïd coïncide cette année avec une journée de silence annuelle observée par les hindous jeudi, durant laquelle les habitants et les touristes seront invités à rester chez eux pendant 24 heures et à s'abstenir de travailler, de voyager ou d'utiliser l'électricité.

De longues files d'attente se sont formées au port de Gilimanuk, à Bali, obligeant les voyageurs quittant l'île à attendre des heures pour traverser le détroit et rejoindre l'île de Java, selon les médias.

Les autorités ont déployé davantage de ferries et accéléré les procédures d'embarquement et de débarquement afin de tenter de désengorger le trafic, a indiqué lundi 16 mars le ministère des Transports.

AFP/VNA/CVN