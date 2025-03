Ouverture du tournoi de golf des jeunes entrepreneurs d'Asie-Pacifique 2025

Le tournoi de golf des jeunes entrepreneurs d'Asie-Pacifique 2025 se déroule les 24 et 25 mars dans la ville de Dà Nang (Centre).

Organisé par la JCI Dà Nang, relevant de Junior Chamber International (JCI) au Vietnam, l'événement voit la participation de plus de 400 hommes d'affaires et dirigeants de pays de la région Asie-Pacifique, tels que le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, l'Inde, la Mongolie, etc., dont 160 golfeurs en compétition directe.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur de la JCI Vietnam, Lê Van Dây, chef du comité d'organisation, a déclaré que l'événement constituait également un forum important pour connecter les jeunes entrepreneurs et dirigeants de Dà Nang et de la région Asie-Pacifique.

Le tournoi offre une plateforme idéale pour mettre en valeur l'environnement commercial dynamique, ouvert et convivial de Dà Nang. En tant que destination touristique de premier plan, Dà Nang bénéficie aussi d'une visibilité accrue grâce à cet événement, renforçant son attractivité auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

Le tournoi constitue une source de financement et de soutien essentielle pour permettre à la JCI Dà Nang de mener à bien quatre projets communautaires significatifs dans les mois à venir.

