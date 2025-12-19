Le secteur de la sensibilisation et de la mobilisation des masses dresse le bilan de ses activités en 2025

La Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti a organisé, le 19 décembre à Hanoï, une conférence nationale pour faire le bilan de ses activités en 2025 et définir les orientations pour 2026. La conférence a été honorée de la présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et du permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu.

>> Conférence nationale sur l’organisation et l’édification du Parti en 2025

>> Bilan de la participation du Vietnam à l'ASEAN en 2025 et orientations pour 2026

>> Assemblée nationale : un bilan 2025 marqué par un volume législatif record

Photo : VNA/CVN

L’année 2025 a constitué un tournant majeur avec la fusion des organes chargés de la sensibilisation et de la mobilisation des masses à tous les niveaux du système politique. Malgré la complexité de cette réorganisation, l'appareil a fonctionné de manière fluide, professionnelle et efficace.

Au cours de l’année, le secteur a contribué à l’accompagnement des organes du Parti dans la mise en œuvre des tâches liées à l’édification du Parti, à la sensibilisation et à la mobilisation des masses, contribuant ainsi à créer l'unité et le consensus au sein du système politique et social.

Le travail au service des congrès du Parti à tous les niveaux et du XIVe Congrès national du Parti a été mené de manière synchrone et exhaustive, garantissant le respect des exigences politiques et le délai fixé. Les activités liées à la protection du fondement idéologique du Parti et à la lutte contre les opinions erronées et hostiles a été mené de manière proactive, résolue et systématique.

Photo : VNA/CVN

Le travail d’information, de presse et d’édition a suivi les orientations politiques, tandis que les actions en direction des populations, des religions et des minorités ethniques ont été renforcées selon les réalités locales.

Pour 2026, le secteur s’est fixé comme priorités la poursuite de l’étude et la large vulgarisation des documents du XIVᵉ Congrès national du Parti. Il se concentrera en outre sur la communication sur les élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031. La lutte contre les fausses informations, notamment sur l'espace numérique, pour protéger le fondement idéologique du Parti, continuera d’être promue.

La conférence a également insisté sur la nécessité de perfectionner la structure organisationnelle et de renforcer la formation continue des cadres pour s’adapter à la réalité.

Avant la conférence, le secrétaire général Tô Lâm et des délégués ont visité un espace d'exposition consacré aux livres, aux photographies et aux avancées de la transformation numérique dans la presse.

VNA/CVN