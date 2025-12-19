Développement des infrastructures socio-économiques : axe stratégique majeur

À l'occasion du 79ᵉ anniversaire de la Journée de la Résistance nationale (19 décembre 1946), 234 projets et ouvrages majeurs ont été simultanément lancés, inaugurés ou mis en service technique le 19 décembre dans 34 provinces et villes du pays, pour un investissement total estimé à près de 3,4 millions de milliards de dôngs. Ces événements s'inscrivent dans la dynamique de célébration du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Les cérémonies se sont tenues en présentiel et en visioconférence, avec 79 points de connexion à l'échelle nationale. Le point central était la cérémonie de lancement du projet d'investissement pour la construction du Quartier urbain sportif olympique, organisée dans la commune de Thuong Phuc, sous l'égide du Comité populaire de la ville de Hanoï. Le Premier ministre Pham Minh Chinh y a assisté et a prononcé un discours.

Selon le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, conformément à la résolution du XIIIᵉ Congrès du Parti, le gouvernement a fait du développement d'un système d'infrastructures synchronisé et moderne une priorité majeure pour la période 2021-2025. Cette orientation répond à la fois aux exigences de relance et de croissance économiques, ainsi qu'aux objectifs stratégiques de long terme visant à renforcer la compétitivité nationale, la connectivité régionale et le développement durable.

Rien qu'en 2025, 564 projets ont été lancés ou inaugurés, pour un investissement total dépassant 5,14 millions de milliards de dôngs, dont 74,6% provenant du secteur privé.

Prenant la parole au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l'esprit de la "Résistance nationale", lancé par le Président Hô Chi Minh il y a 79 ans, continue d'éclairer l'action de l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée dans la mise en œuvre des résolutions du Parti et la réalisation des deux objectifs stratégiques du centenaire. Dans ce contexte, le développement d'infrastructures modernes et intégrées, l'une des trois percées stratégiques, revêt une importance particulière en ouvrant de nouveaux espaces de développement et en jetant les bases d'une croissance rapide et durable.

Le chef du gouvernement a affirmé que, grâce à la mobilisation de tout le système politique et de la population sous la direction du Parti, le pays a enregistré, au cours du dernier mandat, des avancées majeures dans le domaine des infrastructures socio-économiques. Des autoroutes aux aéroports, des ports maritimes aux infrastructures numériques, énergétiques, sanitaires, éducatives, culturelles et sportives, de nombreux projets d'envergure nationale ont été achevés dans des délais records et avec une qualité accrue, contribuant à transformer en profondeur le visage du pays et à stimuler la croissance.

Évoquant les projets lancés à cette occasion, le chef du gouvernement a souligné leur ampleur exceptionnelle, leur technicité élevée et leur rôle clé dans le développement socio-économique, avec un niveau d'investissement sans précédent, une participation du secteur privé dépassant 82%, et des projets emblématiques tels que le Quartier urbain sportif olympique, doté d'un investissement de 925.000 milliards de dôngs.

Selon lui, ces ouvrages incarnent la vision, l'ambition et l'aspiration du Vietnam à "s'ouvrir sur les mers, à plonger dans les profondeurs de la terre et à s'élever dans le ciel", tout en affirmant le principe selon lequel "le peuple est au centre", la force de la grande union nationale, ainsi que l'esprit d'autonomie, de résilience et de dépassement.

Selon lui, ces ouvrages incarnent la vision, l'ambition et l'aspiration du Vietnam au développement, tout en affirmant le principe selon lequel "le peuple est au centre", la force de la grande union nationale, ainsi que l'esprit d'autonomie et de résilience.

S'adressant avec émotion aux ingénieurs, cadres et ouvriers présents sur les chantiers, le Premier ministre a déclaré : "Les gouttes de sueur, et parfois même le sang et les larmes, les journées et les nuits de travail ininterrompu, y compris pendant les fêtes et le Têt, se sont cristallisées en ouvrages qui façonnent le développement du pays et apportent des bénéfices concrets à la population".

Pour la période à venir, le Premier ministre a indiqué que, afin d'atteindre avec succès les deux objectifs stratégiques du centenaire, le Parti et l'État visent une croissance à deux chiffres, le développement des infrastructures demeurant l'une des trois percées stratégiques majeures

Il a appelé les ministères, secteurs et collectivités locales à redoubler d’efforts pour surmonter les difficultés et les défis, et à se concentrer sur la mise en œuvre efficace des "cinq garanties" dans l'investissement en infrastructures, depuis l'amélioration du cadre institutionnel jusqu'à l'assurance de bénéfices tangibles pour la population.

Le gouvernement et le Premier ministre se sont engagés à continuer de jouer un rôle moteur et d'accompagnement, à lever rapidement les obstacles, et à créer les conditions les plus favorables afin que les projets d'infrastructures stratégiques soient mis en œuvre dans les délais impartis, avec une qualité optimale, contribuant à faire entrer le Vietnam dans une nouvelle ère de développement prospère, civilisée et heureuse.

