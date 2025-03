Avalanche dans le Nord de l'Inde : encore quatre ouvriers portés disparus

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le dernier bilan provisoire publié samedi 1er mars par l'armée, quatre ouvriers ont été tués par la coulée de neige et 47 autres en sont ressortis vivants, certains gravement blessés toutefois.

L'avalanche les a surpris vendredi 28 février à l'aube près du village de Mana, tout proche de la frontière avec la province chinoise du Tibet, alors qu'ils dormaient encore dans leur campement de conteneurs métalliques, à plus de 3.200 m d'altitude.

L'armée a aussitôt engagé une importante opération de secours, avec des chiens d'avalanche et six hélicoptères notamment, dans des conditions rendues difficiles par la neige et le froid - jusqu'à -12 degrés Celsius.

Les autorités locales ont réduit samedi soir le nombre de personnes encore portées manquantes de 5 à 4, l'un des ouvriers recherchés ayant pu s'extraire de la neige par ses propres moyens.

Les avalanches et glissements de terrain sont courants dans les hautes régions de l'Himalaya, surtout l'hiver.

Les scientifiques ont démontré que le changement climatique causé par l'utilisation de combustibles fossiles dans les activités humaines amplifiait l'intensité des événements météorologiques.

En 2021, près de 100 personnes étaient mortes dans le même État de l'Uttarakhand après la chute d'un énorme morceau de glacier dans une rivière, qui avait déclenché des inondations.

APS/VNA/CVN