Négociations nucléaires Iran ‑ USA sous 60 jours

Les négociations sur le nucléaire entre l'Iran et les États-Unis auront lieu dans un délai de 60 jours après la signature éventuelle, par les deux pays, d'un protocole d'accord sur la fin de la guerre, a rapporté vendredi 12 juin l'agence de presse officielle IRNA.

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Dans les circonstances actuelles, aucun nouvel accord ne sera conclu sur le programme nucléaire iranien et Téhéran ne prendra aucun nouvel engagement sur cette question, a-t-elle ajouté tout en détaillant les grandes lignes de ce protocole d'accord potentiel.

Photo : IRNA/VNA/CVN

IRNA a indiqué que le cadre du programme nucléaire "pacifique" de l'Iran resterait inchangé après la signature du document, soulignant que les références audit programme figurant dans le texte n'imposaient aucune nouvelle obligation au pays.

Selon elle, au cours des 60 jours de négociations qui suivront la signature du protocole d'accord, l'Iran abordera sans aucun doute la question de son programme nucléaire dans le respect des principes fondamentaux des milieux dirigeants iraniens et insistera sur des points tels que le droit du pays à l'enrichissement de l'uranium et à la conservation de son uranium enrichi.

L'agence officielle a indiqué, contrairement à ce qu'affirment d'autres médias, l'Iran ne prendra aucun engagement dans le texte du protocole d'accord concernant la cession de la gestion du détroit d'Ormuz ou le rétablissement des conditions qui prévalaient dans cette voie navigable avant la guerre déclenchée le 28 février.

Elle a ajouté que les seuls points mentionnés dans ce protocole à cet égard sont les suivants : le trafic maritime dans le détroit reviendra à la normale après la fin de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran ; les pays riverains, à savoir l'Iran et Oman, seront chargés d'assurer la sécurité de la navigation dans cette voie navigable ; le blocus naval "illégal" des États-Unis sera levé et les menaces américaines et israéliennes contre la circulation des navires commerciaux cesseront.

Dans ce même contexte, a poursuivi IRNA, même après la signature du protocole d'accord, aucune discussion n'aura lieu entre l'Iran et les États-Unis concernant l'avenir du détroit et l'Iran réglera cette question dans le cadre de négociations avec le sultanat d'Oman.

Mettre fin au conflit sur tous les fronts de la région

Selon le média iranien, la signature du protocole d'accord visera principalement à mettre fin au conflit sur tous les fronts de la région, y compris au Liban, et les États-Unis devraient s'engager à contraindre Israël à mettre fin au conflit au pays du Cèdre.

L'agence a précisé qu'un processus clair avait été défini dans le protocole d'accord pour le dégel des avoirs iraniens, parallèlement à la signature du document et au cours des 60 jours de négociations qui suivraient, ajoutant que si l'Iran signait le protocole d'accord, une partie de ses avoirs serait dégelée immédiatement, le reste l'étant progressivement au cours des pourparlers suivants.

Selon IRNA, la question du versement d'indemnités à l'Iran au titre des dommages de guerre a également été incluse dans le protocole d'accord. Téhéran, "dans le cadre d'une approche réaliste et opérationnelle", a mis au point un mécanisme pour recevoir ces réparations, dont la mise en œuvre sera convenue au cours des 60 jours de négociations.

La veille, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et le président américain Donald Trump ont discuté de ce protocole d'accord lors d'un entretien téléphonique, selon un communiqué publié par les services de M. Nétanyahou.

Bien qu'Israël ne soit pas partie au protocole d'accord, il a remercié M. Trump pour son engagement à ce que l'accord final issu des négociations prévoie le retrait des matières enrichies de l'Iran, le démantèlement de ses installations d'enrichissement, la limitation de sa production de missiles et la fin de son soutien à ses affidés dans la région, a poursuivi le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN