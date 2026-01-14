NBA : le Thunder finit par battre les Spurs

Battu à trois reprises le mois dernier, le Thunder d'Oklahoma City, champion en titre, a enfin pris sa revanche face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama mardi 13 janvier.

Le Thunder se venge des Spurs

Photo : AFP/VNA/CVN

Après trois défaites en décembre, à Las Vegas, à San Antonio puis à domicile le jour de Noël, le Thunder d'Oklahoma City a fini par battre, largement, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama 119 à 98.

Surmotivés, les locaux ont enfin offert leur visage de champions en titre lors d'un match intense et âpre devant une foule électrique, de quoi attester la thèse d'une rivalité naissante entre les deux équipes au sommet de la conférence Ouest.

Le leader OKC a réussi un 3e quart-temps de haut vol (40-24) des deux côtés du terrain pour s'envoler, dans le sillage du MVP canadien Shai Gilgeous Alexander (34 points, 5 rebonds, 5 passes).

Wembanyama (17 points, 7 rebonds) avait pourtant commencé fort la partie en se jouant de son défenseur Chet Holmgren pour finir près du cercle, une fois sur un poster dunk.

"Wemby", dont les minutes de jeu sont toujours limitées après plusieurs problèmes physiques, a pris des coups mardi, finissant au sol à de nombreuses reprises. Le Français âgé de 22 ans a notamment subi un choc au genou droit en défense face à SGA, ou vu sa cheville gauche tourner en retombant sur le pied de Kenrich Williams, sans gravité.

Ce quatrième succès d'affilée renforce la position de leader du Thunder à l'Ouest (34v-7d) devant les Spurs (27v-13d), qui possèdent le même bilan que les Denver Nuggets, vainqueurs à la Nouvelle-Orléans (122-116) avec 35 points de Jamal Murray.

Les Bucks humiliés par les Wolves

Les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo (25 points, 8 rebonds, 5 passes) ont été humiliés à domicile par des Minnesota Timberwolves pourtant privés d'Anthony Edwards et de Rudy Gobert (139-106).

Les Wolves ont rapidement créé l'écart avec Julius Randle (29 points, 8 rebonds, 6 passes) notamment.

Les Bucks végètent à la 11e place à l'Est (17v-23d). Alors que son nom apparaît dans des rumeurs de transfert, Antetokounmpo (31 ans) a assuré ces derniers jours qu'il ne "demanderait jamais" à quitter la franchise qui l'avait drafté en 2013 et avec laquelle il a conquis un titre de champion en 2021.

En l'absence de Gobert, le rookie français Joan Beringer a pu se montrer en sortie de banc avec 13 points et 5 rebonds en 29 minutes.

LeBron et Doncic portent les Lakers

Dans le ton dès le début de match, LeBron James (31 points, 9 rebonds, 10 passes) et Luka Doncic (27 points, 12 passes) ont permis aux Los Angeles Lakers de largement dominer les Atlanta Hawks 141 à 116.

LeBron James, âgé de 41 ans, jouait son premier match en "back-to-back" (24 heures seulement après une autre rencontre) de la saison. Les Lakers sont 5e à l'Ouest (24v-14d).

AFP/VNA/CVN