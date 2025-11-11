Masters ATP : Sinner soigne son entrée, Fritz écoeure Musetti

L'Italien Jannik Sinner a réussi son entrée en lice dans le Masters ATP dont il est le tenant du titre, lundi 10 novembre à Turin, à la différence de son compatriote Lorenzo Musetti, surclassé par l'Américain Taylor Fritz.

Photo : AFP/VNA/CVN

Neuf jours après leur duel en finale du Masters 1000 de Paris, déjà remporté par l'Italien, Sinner s'est imposé 7-5, 6-1 face au Canadien Félix Auger-Aliassime qui dispute à 25 ans pour la deuxième fois, après 2022, les finales ATP.

Après un premier set accroché, Sinner a mis KO "FAA", diminué par une douleur au mollet gauche apparue peu avant, en prenant son service d'entrée dans la seconde manche pour mener 2-0, puis 3-0. Il l'a breaké une seconde fois pour conclure le match sur son service à sa première tentative sur un ace.

"Je me suis senti plutôt bien, le premier set était serré jusqu'à 6-5, après il a eu ce petit problème, mais comme c'était une première manche d'un très haut niveau, je peux être satisfait de mon entrée en lice", a déclaré Sinner.

"Ce match m'a permis de prendre mes repères, chaque année les conditions sont différentes, et je suis content de la façon dont je les ai gérées", a-t-il ajouté.

Sinner a signé sa 27e victoire consécutive sur dur en salle, sa surface de prédilection, et pris les commandes du groupe Björn Borg qui le verra également affronter l'Allemand Alexander Zverev (3e) et l'Américain Ben Shelton (5e).

Première avec deux Italiens

Le natif du Haut-Adige, cette région germanophone du nord-est de l'Italie, a remporté l'édition 2024 du "tournoi des maîtres" qui réunit les huit meilleurs joueurs de l'année, en enchaînant cinq victoires sans perdre un seul set.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'édition 2025 peut lui permettre de finir la saison à la première place mondiale occupée par son grand rival espagnol Carlos Alcaraz qui l'a battu à quatre reprises cette année. C'est aussi la première de l'histoire avec deux Italiens en lice.

Mais pour ses débuts dans les Finales ATP, Musetti (9e) n'a pas fait le poids face à Fritz, 6e mondial et finaliste en 2024 face à Sinner.

Battu 6-3, 6-4, il a vite paru dépassé physiquement par son adversaire qui l'a fait plier avec pas moins de 13 aces en 01 h 43 minutes de jeu.

À part un premier jeu emballant de Musetti qui s'est procuré dans le jeu suivant quatre balles de break, Fritz qui avait atteint le dernier carré en 2023 dès sa première apparition à Turin, n'a jamais été mis en danger par son adversaire.

L'Italien, battu samedi par Novak Djokovic en finale du tournoi d'Athènes après près de trois heures d'effort et qualifié à la faveur du forfait du Serbe, a reconnu qu'il "n'était pas à 100%, surtout au niveau physique".

"Taylor a mieux joué que moi, c'est aussi simple que cela (...) Peut-être que si j'avais fait le break en début de match quand j'en ai eu l'opportunité, peut-être que la fatigue aurait disparu", a-t-il avancé.

AFP/VNA/CVN