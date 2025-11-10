MotoGP : Marco Bezzecchi remporte le GP du Portugal, les Français dans le Top 10

Impérial de bout en bout, l'Italien Marco Bezzecchi a remporté le Grand Prix du Portugal dimanche 9 novembre sur le circuit de Portimao, avant-dernière manche de la saison de MotoGP, tandis que le Français Fabio Quartararo a fini sixième et son compatriote Johann Zarco neuvième.

>> MotoGP : parti en pole du sprint, Bagnaia renoue avec la victoire en Malaisie

>> MotoGP : Alex Marquez (Ducati-Gresini) remporte le GP de Malaisie, Quartararo 5e

Photo : AFP/VNA/CVN

Le pilote Aprilia a devancé de plus de deux secondes 5/10es l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), assuré de remporter le titre honorifique de vice-champion du monde derrière son frère Marc (Ducati).

"Il était juste meilleur que moi", a reconnu à l'arrivée Marquez, victorieux de la course sprint samedi 8 novembre.

À l'extinction des feux, Bezzecchi a fait parler tout son talent en conservant facilement les rênes de la course depuis la pole position - tandis que Marquez, cinquième sur la grille, s'est d'emblée installé en troisième position derrière Pedro Acosta, qu'il a ensuite facilement doublé.

Après avoir été sous la menace de Marquez pendant quelques tours, le vainqueur du jour s'est envolé, creusant rapidement un écart de plusieurs secondes.

"J'ai essayé de rester à son contact, mais j'usais trop mes pneus", a encore expliqué Marquez.

Sur les "montagnes russes" du circuit portugais, Bezzecchi remporte une deuxième victoire dominicale cette saison après son succès en Grande-Bretagne et devient le sixième vainqueur différent en autant de GP depuis septembre.

Revenu dans la roue d'Alex Marquez en toute fin de manche, le jeune Espagnol de 21 ans Acosta termine troisième, devant son compatriote Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) et son coéquipier chez KTM, le Sud-africain Brad Binder, cinquième.

Quartararo a fait "le maximum"

Le champion du monde 2021 Fabio Quartararo, qui partait de la première ligne sur la grille, a fini sixième au guidon d'une Yamaha qui peine souvent à tenir le rythme en course.

Photo : AFP/VNA/CVN

"On a fait le maximum avec ce qu'on avait", a réagi sur Canal+ le Niçois de 26 ans, qui n'a plus gagné depuis juin 2022. "On essaye d'optimiser au mieux notre moto, cela a été un assez bon weekend et même si ce n'est pas ce qu'on veut, on accepte cette sixième place".

Et de reconnaître : "on n'a pas le potentiel pour finir sur le podium".

Un temps septième, Johann Zarco (Honda-LCR) a finalement franchi la ligne d'arrivée à la neuvième place après avoir perdu une position à la faveur de l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) dans le dernier des 25 tours que comptait l'épreuve.

Le double champion du monde 2022-2023 Francesco Bagnaia (Ducati) a une nouvelle fois abandonné, victime d'une chute peu avant la mi-course.

Il s'agit du quatrième abandon en autant de GP pour l'Italien, qui semble toutefois confirmer avoir retrouvé sa compétitivité puisqu'il était quatrième avant de tomber.

Au championnat, Bagnaia, quatrième, a en revanche perdu très gros face à Bezzecchi, toujours troisième. Désormais, 35 points séparent les deux hommes avant la dernière course de la saison, le week-end prochain à Valence, en Espagne. Cinquième du général, Acosta n'est plus qu'à trois longueurs du pilote Ducati.

Blessés, Marc Marquez, forfait jusqu'à la fin de la saison, et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement au Portugal.

Dans la catégorie Moto 2, le Brésilien Diogo Moreira, en tête du championnat, s'est imposé devant son dernier rival pour le titre, l'Espagnol Manuel Gonzalez, seulement sixième de la course.

Avec 24 points d'avance au général, Moreira - qui fera équipe l'an prochain avec Johann Zarco en MotoGP - est quasi-assuré de remporter le titre dimanche 9 novembre à Valence où jusqu'à 25 points seront a récupérer.

AFP/VNA/CVN