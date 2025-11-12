Cristiano Ronaldo affirme que le Mondial-2026 sera "à coup sûr" son dernier

Le Portugais Cristiano Ronaldo a déclaré le 11 novembre que la Coupe du Monde 2026 serait la dernière de sa carrière, alors qu'il entame la fin de l'un des parcours les plus exceptionnels de l'histoire du football.

Interrogé par visio-conférence lors d'un forum sur le tourisme à Ryad pour savoir si le Mondial-2026, qui aura lieu cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada, serait son dernier, le quintuple ballon d'or a répondu : "oui, à coup sûr, j'aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment".

Ronaldo a également évoqué sa retraite, réaffirmant qu'il raccrocherait bientôt les crampons "soyons honnêtes, quand je dis bientôt, cela signifie probablement encore un ou deux ans", a-t-il affirmé.

Le Portugal n'est pas encore qualifié pour la prochaine Coupe du monde, mais pourrait l'être en battant l'Irlande jeudi.

Le mois dernier, Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire des qualifications pour la Coupe du monde en inscrivant un doublé contre la Hongrie, portant son total à 41 buts et dépassant ainsi l'ancien international guatémaltèque Carlos Ruiz, auteur de 39 buts.

L'ex-attaquant de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus est également le meilleur buteur de l'histoire en sélection tous pays confondus, avec 143 buts inscrits.

Lors d'une interview accordée la semaine dernière à Piers Morgan Uncensored, Ronaldo s'est confié davantage sur la réalité de sa retraite imminente.

"Est-ce que ce sera difficile? Oui. Je pleurerai probablement", a-t-il déclaré avant d'ajouter que "ce sera très, très difficile".

Jamais sacré en Coupe du monde

Ronaldo a rejoint le club saoudien Al-Nassr en 2023 après avoir quitté Manchester United pour la deuxième fois.

Ronaldo avait initialement signé un contrat d'une valeur de 200 millions d'euros par an, selon une source proche du club d'Al-Nassr à l'époque, avant de prolonger de deux ans en juin.

Le mois dernier, Bloomberg l'a désigné comme le premier footballeur milliardaire de l'histoire, tandis qu'il a de nouveau pris la tête du classement Forbes des joueurs les mieux payés, pour la sixième fois en dix ans.

Avec des revenus estimés à 280 millions de dollars, sur et en dehors du terrain, Ronaldo devrait gagner plus du double de son rival Lionel Messi au cours de la prochaine saison, selon Forbes.

Depuis son arrivée en grande pompe en Arabie saoudite, une flopée de joueurs de renom l'a rejoint dans la Saudi Pro League, et le royaume s'est vu attribuer l'organisation de la Coupe du monde 2034.

Sous l'impulsion du prince héritier et dirigeant de facto du royaume, Mohammed ben Salmane, le plan de réformes Vision 2030 ambitionne d'ouvrir le pays et diversifier son économie largement dépendante du pétrole. Le sport tient une place prépondérante dans cette stratégie.

Malgré une carrière exceptionnelle, Ronaldo, capitaine des Lusitaniens, n'a pas encore réussi à mener le Portugal à la victoire en Coupe du monde.

Il s'était toutefois approché du trophée en 2006, lorsque le Portugal s'était incliné face à la France en demi-finale.

Il a en revanche remporté l'Euro-2016 avec son pays, en battant en finale la France.

