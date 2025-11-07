NBA : Jalen Green brille pour ses débuts avec les Suns, vainqueurs des Clippers

Jalen Green a effectué des débuts remarquables le 6 novembre avec les Phoenix Suns en NBA, marquant 29 points lors d'une victoire probante à domicile (115-102) contre les Los Angeles Clippers, certes amoindris par des blessures.

>> NBA : Wembanyama, un brillant début de saison qui marque l'histoire des Spurs

>> NBA : premier revers des Sixers, les Bulls toujours impériaux, Doncic aussi

>> NBA : Antetokounmpo bat les Pacers à la sirène

Photo : AFP/VNA/CVN

Le numéro deux de la draft 2021 a rejoint l'Arizona cet été en compagnie de Dillon Brooks dans le cadre d'un échange avec Kevin Durant, parti aux Houston Rockets, mais une déchirure des ischio-jambiers droits lors d'un camp d'entraînement l'a privée des huit premiers matchs des Suns de la saison.

L'arrière de 23 ans a démarré sur les chapeaux de roue ce seul match NBA programmé le 6 novembre : ses six tirs à trois points réussis sont ainsi un record pour un nouveau venu chez les Suns.

Green a ajouté trois rebonds et trois passes décisives en 23 minutes sur le parquet.

"Ça fait du bien d'être de retour", a déclaré Green, rayonnant, lors d'une interview d'après-match.

"Je disais à tous les membres de mon équipe que je n'arrivais même pas à faire ma sieste tellement j'étais impatient de revenir sur le terrain. Ça a demandé beaucoup de travail", a-t-il ajouté, soulignant qu'il n'était pas encore à son meilleur niveau.

"Aujourd'hui, nous avons fait un grand pas en avant... C'est une ville formidable, une équipe formidable, et j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres victoires et beaucoup d'autres records à battre", a encore dit Green.

Son équipier Devin Booker a ajouté 24 points pour les Suns, qui confirment leur bonne forme à la maison avec un quatrième succès en cinq matches, alors qu'ils ont subi quatre revers en autant de déplacements cette saison.

En face, le pivot croate Ivica Zubac a tenté de porter les Clippers avec 23 points et 11 rebonds en 27 minutes, mais l'absence des deux meilleurs scoreurs de la franchise californienne, Kawhi Leonard et James Harden, était trop difficile à surmonter.

Leonard était à nouveau forfait en raison d'une entorse à la cheville droite, alors que Harden était absent pour des raisons personnelles.

L'arrière des Clippers Bradley Beal a été hué à l'occasion de son retour à Phoenix: les Suns avaient rompu son contrat contre une indemnité de 96 millions de dollars en fin de saison dernière après deux exercices plombés par des blessures, et il s'est ensuite engagé avec les Clippers.

Beal a marqué cinq points sur 14 tirs tentés, jouant seulement 19 minutes car il est toujours en convalescence après une opération au genou droit en mai dernier.

Les Clippers, actuellement à la douzième place de la Conférence Ouest, auront une chance de prendre leur revanche le 8 novembre sur les Suns, neuvièmes, lorsqu'ils les recevront à Los Angeles.

AFP/VNA/CVN