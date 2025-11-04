NBA : Antetokounmpo bat les Pacers à la sirène

Le Grec Giannis Antetokounmpo a été décisif avec un tir victorieux à la sirène pour Milwaukee face à Indiana le 3 novembre en NBA.

Giannis au buzzer

Le double MVP Giannis Antetokounmpo (2019 et 2020) a mené ses Milwaukee Bucks à la victoire grâce à un tir difficile à la sirène face aux Indiana Pacers (117-115).

Ballon en main avec 10 secondes à jouer, le Grec âgé de 30 ans s'est présenté à l'intérieur de la ligne à trois points, a fixé son défenseur Aaron Nesmith avant de se retourner pour un tir en extension contesté mais victorieux au buzzer.

Antetokounmpo, champion en 2021 avec les Bucks, a parfaitement conclu une nouvelle soirée pleine avec 33 points, 13 rebonds et 5 passes. Auteur d'un début de saison canon, il avait été élu meilleur joueur de la première semaine pour la conférence Est.

Il a frustré le public d'Indianapolis, qui a réservé un accueil très frais à son ancien pivot Myles Turner (9 points, 7 rebonds), adoré lors de son long passage dans l'Indiana mais hué le 3 novembre pour de récents commentaires publics acerbes à propos du héros local Tyrese Haliburton.

Les Pacers avaient été battus 4-3 en finale NBA au printemps par Oklahoma City et avaient, en plus de la défaite, perdu Haliburton sur rupture d'un tendon d'Achille.

En l'absence pour la saison de son maître à jouer, la franchise a décidé de transférer Turner cet été pour se libérer d'un gros salaire et revoir très à la baisse ses ambitions pour cet exercice.

Les Bucks sont ainsi bien lancés (5 victoires - 2 défaites) à l'inverse des Pacers (1-6).

Autre cador en délicatesse à l'Est, les Boston Celtics, champions en 2024, ont été battus à domicile par le Utah Jazz (105-103) et le tir de près de l'intérieur Jusuf Nurkic (11 points, 11 rebonds) avec moins d'une seconde à jouer.

Privés de Jayson Tatum, victime lui aussi d'une rupture d'un tendon d'Achille au printemps, les Celtics ont transféré plusieurs joueurs clef cet été et s'en remettent principalement à Jaylen Brown (36 points). Ils comptent pour l'instant 3 succès et 5 revers.

Morant de retour

Le meneur de Memphis Ja Morant a fait son retour après un match de suspension infligé par son équipe, qui n'avait pas goûté son comportement et ses propos acerbes envers son staff après une défaite la semaine passée.

Morant a compilé 18 points et 10 rebonds, mais les Grizzlies ont flanché face à la fin de match de patron de Cade Cunningham (33 points, dont 19 dans le dernier quart-temps) pour un succès des Detroit Pistons (114-106).

Morant est resté très fermé face aux médias dans le vestiaire après la rencontre, répondant que "non" il ne ressentait pas sa joie habituelle sur le parquet.

Les Lakers gagnent sans leurs cadors

Malgré les absences de LeBron James, blessé, et de Luka Doncic et Austin Reaves, au repos, les Los Angeles Lakers se sont imposés sur le parquet des Portland Trail Blazers (123-115).

Les habituels joueurs de l'ombre ont brillé, notamment Rui Hachimura (28 points), Deandre Ayton (29 points, 10 rebonds) ou encore Nick Smith Jr. (25 points).

Malgré 29 points de James Harden, les Clippers se sont eux inclinés sur le fil face au collectif du Miami Heat (120-119).

Sarr solide mais battu

L'intérieur français Alex Sarr a brillé par séquences (19 points, 8 rebonds, 7 passes, 2 contres) mais a fini par être battu avec les Washington Wizards par les New York Knicks (119-102) de Karl-Anthony Towns (33 points, 13 rebonds).

Bilal Coulibaly a aussi été à son avantage notamment en début de match avec plusieurs dunks (15 points, 7 rebonds, 2 passes, 2 interceptions), à l'inverse de Guerschon Yabusele pour les Knicks (1 point, 3 rebonds en 13 minutes).

Rudy Gobert a contribué au succès de Minnesota à Brooklyn (125-109) avec 15 points et 12 rebonds, au soutien de Julius Randle en triple-double (19 points, 11 rebonds, 10 passes).

