Masters ATP : Alcaraz entrevoit le dernier carré et le trône de No1 mondial

Carlos Alcaraz a fait un grand pas vers le dernier carré du Masters ATP et n'a plus besoin que d'une victoire pour rester N o 1 mondial jusqu'à début 2026 après sa victoire renversante contre Taylor Fritz 6-7 (2/7), 7-5, 6-3, le 11 novembre à Turin.

>> Tennis : l'Arabie saoudite obtient son Masters 1000 "dès 2028"

>> Tennis : Sinner s'offre un premier quart à Paris, Shelton et De Minaur qualifiés pour le Masters

>> Tennis : sacré au Masters 1000 de Paris, Sinner reprend place sur le trône de No1

Photo : AFP/VNA/CVN

Un an après y avoir mordu la poussière dès la phase de groupes, "Carlitos", 22 ans, est passé tout près d'un nouveau KO à l'Inalpi Arena.

Mené une manche à zéro, frustré par son incapacité à contrer son adversaire américain qu'il avait toujours battu, sauf lors de la dernière Laver Cup, l'Espagnol a dû batailler pendant quatorze minutes et repousser plusieurs balles de break pour remporter le cinquième jeu de la deuxième manche.

Alcaraz, vainqueur de huit titres cette saison, dont Roland-Garros et l'US Open, a fêté son impeccable volée gagnante comme s'il avait remporté le match.

Et dans les faits, même s'il a fallu attendre la fin du set pour qu'il fasse la différence et égalise à une manche partout, ce jeu a permis à l'Espagnol de prendre irrémédiablement l'ascendant.

Fritz, jusque là souverain sur sa mise à jeu (14 aces, 75% de premiers balles), a commencé à piocher physiquement, avant de perdre complétement le fil dans un troisième set à sens unique où il a perdu sa mise en jeu à deux reprises.

"J'ai eu l'occasion de remporter ce match dans le deuxième set et je n'ai pas réussi en profiter, j'ai eu ma chance, c'est tout ce je peux demander, mais cela n'enlève pas le sentiment de frustration", a reconnu Fritz, demi-finaliste du "tournoi des maîtres" en 2022 et finaliste l'an dernier.

"Soulagé plus qu'heureux"

"Vers la fin du premier set, j'ai commencé à sentir que mon genou commençait à me poser problème, mais ce n'est que dans le troisième set que cela m'a vraiment impacté", a poursuivi l'Américain, en proie à des problèmes récurrents de tendinite depuis presqu'un an.

De son côté, Alcaraz a conscience d'être passé tout près de la défaite.

"C'était un match très serré, je n'ai pas bien servi au début alors que Taylor faisait tout très bien. Je suis soulagé plus qu'heureux, car je ne me sentais pas aussi bien que lors de mon premier match ici", a-t-il avoué.

"Le positif à retenir, c'est que j'ai trouvé le moyen de me sortir d'une mauvaise situation", a souligné le Murcien qui restait sur une élimination d'entrée au Masters 1000 de Paris.

Vainqueur pour son entrée en lice dimanche de l'Australien Alex De Minaur, Alcaraz pouvait recevoir son billet pour les demi-finales en soirée, en cas de succès de De Minaur (7e) face à Lorenzo Musetti (8e). L'Australien a servi pour le match, mais a fini par s'incliner 7-5, 3-6, 7-5.

Alcaraz devra donc attendre son dernier match de poules, contre Musetti le 13 novembre, pour valider son billet pour les demi-finales. S'il bat l'Italien, il sera également assuré de terminer l'année dans le trône de No1 mondial pour la deuxième fois de sa carrière après 2022.

Il pourra alors aborder le dernier carré l'esprit libéré pour affronter possiblement en finale son dauphin et grand rival, le tenant du titre Jannik Sinner, qui sera opposé le 12 novembre en soirée à l'Allemand Alexander Zverev (3e).

AFP/VNA/CVN