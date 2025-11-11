NBA : les Pistons enchaînent une 7e victoire, Wembanyama tire les Spurs

Detroit a arraché la victoire contre Washington au terme d'un match étonnamment serré pour allonger à sept sa série gagnante, tandis que Victor Wembanyama a une nouvelle fois ébloui lors de la victoire de San Antonio à Chicago, lundi 10 novembre en NBA.

>> NBA : premier revers des Sixers, les Bulls toujours impériaux, Doncic aussi

>> NBA : Antetokounmpo bat les Pacers à la sirène

>> NBA : Jalen Green brille pour ses débuts avec les Suns, vainqueurs des Clippers

Photo : AFP/VNA/CVN

Le match s'annonçait déséquilibré sur le papier entre la meilleure équipe actuelle de la conférence Est (la deuxième meilleure de la Ligue depuis le début de la saison) et la plus mauvaise. Mais les Wizards ont poussé les Pistons dans leurs retranchements et il a fallu un triple double de Cade Cunningham, un panier primé sur la sirène de Daniss Jenkins et un dunk en prolongation de Javonte Green pour que Detroit, pourtant sur son parquet, s'impose 137-135 et décroche une septième victoire d'affilée quand Washington a finalement encaissé sa neuvième défaite consécutive.

Les Pistons ont ainsi conforté leur avance en tête de la conférence (neuf victoires pour deux défaites), tandis que Washington s'est encore enfoncé (une victoire pour dix défaites).

Cunningham a illuminé la soirée: il a inscrit un record personnel de 46 points, capté 12 rebonds, réussi 11 passes, cinq interceptions et deux contres.

"C'est le gars qui va guider cette équipe quelles que soient les circonstances, a commenté son coéquipier Jalen Duren. Le voir se battre jusqu'au bout et être cet immense joueur qu'il a été nous a donné la confiance nécessaire".

Mais si les Pistons avaient finalement le sourire, ils faisaient encore la grimace à 14 secondes de la fin du temps réglementaire lorsque C.J. McCollum (42 points) a donné l'avantage aux Wizards 126-121.

C'est alors que Jenkins, qui n'avait pas joué les trois derniers matchs, a marqué un panier à trois points à trois secondes de la sirène et que, à la suite d'un lancer franc de Kyshawn George pour Washington, il a récidivé de loin sur le buzzer pour remettre les équipes à égalité (127-127) et envoyer le match en prolongation.

"Je sais ce dont je suis capable. Il fallait juste que je me fasse confiance et que je croie en tout le travail accompli", a commenté Jenkins qui a inscrit au total un record personnel de 24 points alors qu'il avait débuté sur le banc.

Photo : AFP/VNA/CVN

En prolongation, un dunk de Green a donné l'avantage aux Pistons 136-133 à 25 secondes de la fin et les Wizards ne sont plus revenus.

Victor Wembanyama a de nouveau été éclatant dans la victoire de San Antonio à Chicago (121-117).

Le Français a inscrit 38 points, pris 12 rebonds, réussi 5 contres et 5 passes pour permettre aux Spurs de décrocher une huitième victoire en dix matchs et de rester ainsi sur les talons de la meilleure équipe de ce début de saison, Oklahoma City (dix victoires, une défaite), dans la conférence Ouest.

À Charlotte, Luka Doncic (38 points) a également fait parler la poudre pour mener les Los Angeles Lakers à la victoire (121-111).

James Harden a réussi son septième triple double (45 points, 11 passes, 10 rebonds) mais sans parvenir à éviter une cinquième défaite d'affilée aux Los Angeles Clippers, battus à domicile par Atlanta (105-102).

Le Heat stoppe les Cavaliers

Après quatre victoires consécutives, les Cleveland Cavaliers ont été vaincus en prolongation à Miami (140-138).

Norman Powell avec 33 points et Andrew Wiggins avec 23 points dont le dunk victorieux sur le buzzer ont offert cette septième victoire à la franchise floridienne.

Alors que le Heat était mené en fin de quatrième quart-temps, c'est un panier de Jaime Jaquez à sept secondes de la fin qui a permis au Heat d'emmener les Cavaliers en prolongation (128-128).

Le match est resté haletant jusqu'au bout: à 6,5 secondes de la fin, Powell a inscrit deux lancers francs pour donner l'avantage 138-135 à Miami. Mais Donovan Mitchell (meilleur marqueur des Cavs avec 28 points) a remis les deux équipes à égalité d'un panier à trois points à 0,4 seconde de la sirène. Et c'est le alley-oop de Wiggins sur une passe de Nikola Jovic qui a, dans la foulée, offert le match au Heat.

AFP/VNA/CVN