Ligue 1 : le PSG souffre avant de faire plier Lyon

Le PSG a repris la tête de la Ligue 1 après avoir battu Lyon à domicile sur le fil (3-2), grâce à un but inscrit par le Portugais Joao Neves dans le temps additionnel, dimanche 9 novembre en clôture de la 12 e journée.

Neves a repris de la tête (90+5) un corner joué de la gauche par Kang In-Lee alors que l'OL venait d'être réduit à dix par l'exclusion de Nicolas Tagliafico (90+3).

Au classement, le PSG compte deux longueurs d'avance sur Marseille et Lens alors que l'OL, qui n'a gagné aucun de ses trois derniers matches de championnat, descend du 6e au 7e rang à égalité de points avec Lille et Monaco.

Battus mardi en Ligue des champions par le Bayern Munich (2-1), les hommes de Luis Enrique ont vite réagi alors qu'ils semblent peiner en championnat avec trois résultats nuls et trois victoires sur leurs six dernières rencontres de Ligue 1.

Diminuées par l'absence de plusieurs titulaires (Hakimi, Nuno Mendes, Dembélé pour le PSG, Sulc, Fofana pour l'OL), les deux formations ont livré un début de match assez terne avant que la partie ne s'emballe.

Mais dans l'ensemble, la rencontre a été assez pauvre en occasions (2 tirs cadrés à 4 pour le PSG) malgré la nette domination des Parisiens avec 72% de possession la plupart du temps dans le camp adverse.

Titularisé à la place d'Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery a ouvert logiquement la marque d'un tir puissant sous la barre après avoir bénéficié d'une belle ouverture de Vitinha (26e), lequel a ensuite été à l'origine du deuxième but parisien inscrit par Khvicha Kvaratskhelia (33e).

Le Géorgien a été servi par le Portugais après que celui-ci a récupéré le ballon à une vingtaine de mètres du but lyonnais dans les pieds de l'Américain Tanner Tessmann, coupable de négligence sur l'action (33).

Lyon égalise deux fois

Entre-temps, Afonso Moreira avait pourtant égalisé pour l'OL après avoir gagné son duel avec Lucas Chevalier à la suite d'une ouverture de Moussa Niakhaté (30e).

Le jeune Portugais, impliqué sur cinq des sept derniers buts lyonnais (3 buts, 2 passes), profite pleinement du temps de jeu qu'il obtient après la blessure de Malick Fofana indisponible plusieurs mois.

Deux minutes plus tôt, la vidéo-assistance avait refusé un penalty à Lyon pour une suspicion de main de Illya Zabarnyi (28).

Mais Lyon, qui a aussi trouvé le poteau sur un tir de Tagliafico (42), fait preuve de résilience depuis cet été.

Délesté de ses individualités offensives en raison de la cure d'austérité imposée par la DNCG, les Lyonnais semblent n'être jamais à cours de ressources, même en attaque où ils sont privés de plusieurs titulaires alors qu'ils peinent à marquer.

Ils ont réussi à égaliser une seconde fois par Ainsley Maitland-Niles qui a inscrit son premier but de la saison en lobant magnifiquement Lucas Chevalier après avoir été alerté dans l'axe par l'Anglais Tyler Morton (2-2, 50e). Un petit bijou qui n'a pas suffi au bonheur des Lyonnais.

