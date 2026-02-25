NBA : James Harden porte sa nouvelle équipe Cleveland contre New York

James Harden, arrivé début février à Cleveland, a inscrit 20 points et réussi un excellent match pour aider les Cavaliers à marquer leur territoire contre New York, un concurrent direct, battu 109 à 94 mardi 24 février.

Les Cavs ont pris l'avantage dès la première minute grâce à un tir primé d'Evan Mobley, et ne l'ont jamais lâché au cours d'une soirée confortable pour la franchise de l'Ohio.

Un succès qui permet à James Harden et ses coéquipiers de revenir à hauteur des Knicks au classement de la Conférence Est : New York est 3e, Cleveland 4e, avec un bilan identique de 37 victoires et 22 défaites.

Ancien meilleur joueur (MVP) de la NBA, Harden (36 ans), arrivé des Los Angeles Clippers début février, n'a jamais remporté de championnat malgré le fait qu'il soit l'un des joueurs les plus décorés de la ligue. Un facteur clé qui a motivé son transfert vers les Cavs, solides cette saison et qui restent sur huit victoires dans leurs dix derniers matches.

À titre personnel, "The Beard" n'a subi qu'un seul revers en sept rencontres depuis son arrivée.

"Nous travaillons pour construire quelque chose de spécial, et chaque match est une occasion de nous améliorer", a déclaré Harden, qui a également donné quatre passes décisives. "Ce soir, nous avons fait un pas dans la bonne direction."

Aux côtés de Harden, Donovan Mitchell a constituté une autre arme efficace pour Cleveland, avec 23 points. Une belle manière de rebondir pour les Cavaliers après avoir vu une série de sept victoires consécutives interrompue dimanche par les champions en titre, les Oklahoma City Thunder.

Ces derniers ont conforté leur première place dans la ligue en allant battre Toronto 116 à 107, malgré l'absence du MVP Shai Gilgeous Alexander, toujours blessé. Cason Wallace a inscrit 27 points pour OKC.

Ailleurs, Anthony Edwards a marqué 34 points lors de la victoire serrée de Minnesota contre Portland (124-121). Elu meilleur joueur du récent All Star Game, Edwards a inscrit 25 points dans la seule première mi-temps. Le pivot français Rudy Gobert a quant à lui marqué 10 points et capté pas moins de 19 rebonds !

Charlotte a surclassé Chicago 131 à 99 dans une rencontre où le rookie Kon Knueppel a marqué son 200e panier à 3 points. À tout juste 20 ans, il est le plus jeune joueur de la NBA à atteindre cette marque, en seulement 58 rencontres disputées.

Tyrese Maxey a quant à lui réussi un match complet, avec 32 points, neuf rebonds et huit passes décisives dans la victoire de Philadelphie contre des Indiana Pacers en perdition (135-114). Le finaliste de la saison passée est dernier de la Conférence Est, avec seulement 15 victoires pour 44 défaites.

Le Congolais Jonathan Kuminga a lui marqué 27 points pour ses débuts avec Atlanta, tombeur de Washington 119-98.

Et Boston a conservé sa deuxième place dans la Conférence Est en allant dominer Phoenix 97 à 81, avec un excellent Derrick White (22 points, huit rebonds et huit passes).

