Le PM ordonne des mesures urgentes après un grave accident sur le lac de Thac Bà

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dans un télégramme officiel le 22 février 2026 aux autorités compétentes de prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences d’un tragique accident fluvial survenu sur le lac de Thac Bà, dans la province de Lào Cai (Nord).

>> Une croisiériste japonaise secourue après un accident vasculaire cérébral à Ha Long

>> Le Premier ministre exige le renforcement du contrôle routier pour assurer des déplacements fluides

Photo : VNA/CVN

L’accident s’est produit le 21 février à 19h15, lorsqu’un ferry transportant des rochers est entré en collision avec un bateau de passagers. Sous le choc, le bateau de passagers a coulé, faisant un mort et cinq disparus.

Face à la gravité de la situation, le Premier ministre a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a ordonné aux autorités locales et nationales de prendre des mesures immédiates pour faire face à l’urgence.

Le chef du gouvernement a chargé le président du Comité populaire de la province de Lào Cai de mobiliser tous les moyens disponibles pour poursuivre les opérations de recherche et de sauvetage et prodiguer des soins médicaux aux blessés. Il a également demandé qu’un soutien soit apporté aux familles touchées par cette tragédie.

Par ailleurs, les contrôles de sécurité sur le transport fluvial seront renforcés, avec un accent particulier sur l’application de sanctions sévères aux contrevenants. Les autorités doivent mener une enquête approfondie sur les causes de l’accident et sanctionner les entités ou personnes responsables.

Le ministère de la Police collabore avec la police de Lào Cai afin d’élucider les causes de l’accident, en se concentrant sur les infractions aux règles de sécurité du transport fluvial, telles que la surcharge ou le surpeuplement.

Le ministère de la Construction, quant à lui, veillera au respect de la réglementation du transport fluvial dans la province et prendra des mesures strictes en cas d’infraction. Les responsabilités des capitaines de navire, des armateurs et des sociétés de gestion portuaire seront également examinées.

Le chef du gouvernement a demandé aux autorités locales des autres provinces et villes de renforcer la surveillance du transport fluvial et d’appliquer des sanctions sévères aux infractions, notamment celles relatives à la sécurité des passagers, comme le non-port du gilet de sauvetage.

Le ministère de la Construction sera chargé de suivre la mise en œuvre de ces mesures et de rendre compte au Premier ministre de toute question ne relevant pas de la compétence des autorités locales.

VNA/CVN