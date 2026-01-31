Nature sauvage et séjour tout confort au lac Ba Bê

Une escapade printanière à Ba Bê, le plus grand lac naturel du Vietnam, devient une expérience inoubliable lorsqu’on choisit le resort Saigon - Ba Bê comme point de chute.

Le séjour offre bien plus qu’un simple moment de détente : il invite à la découverte de la nature préservée du Nord-Est, à l’exploration de grottes et à l’immersion dans la culture Tày.

Situé à la lisière du Parc national de Ba Bê, à seulement 2 km du lac, le resort Saigon - Ba Bê (membre du groupe Saigontourist) est entouré de forêts et de montagnes calcaires. Avec ses 52 chambres confortables et accueillantes, il constitue un véritable havre de paix, idéal pour se ressourcer en famille ou entre amis.

Depuis le resort, les visiteurs peuvent facilement rejoindre le lac Ba Bê, surnommé “la perle verte des montagnes”. Naviguer sur ses eaux calmes, entre ciel et montagnes, c’est s’immerger dans un monde à la fois réel et onirique. Pour une journée et une nuit sur place, un itinéraire recommandé inclut : départ de l’embarcadère de Puôc Lôm, traversée de la grotte de Puông et haltes dans les villages Tày et de Pac Ngoi. L’expérience se poursuit sur le lac (pêche, gastronomie et lumières du crépuscule) avant de s’achever par une promenade dans la bambouseraie de Phiêng Phàng et une veillée traditionnelle chez l’habitant.

Photo: Saigontourist/CVN

La descente de la rivière Nang en bateau offre un spectacle naturel saisissant : les falaises calcaires majestueuses évoquent des décors de cinéma fantastique. En approchant de la grotte de Puông, le bateau glisse doucement au pied de la montagne Lung Nham, entre des parois abruptes, dans une atmosphère presque irréelle.

Puis, le lac Ba Bê se dévoile : vaste, paisible, lové entre montagnes et forêts. Formé il y a plus de 200 millions d’années, il s’étend sur environ 500 ha et mesure plus de 8 km de long. En son centre, l’île bà Góa (la Veuve) rappelle une légende populaire vietnamienne, ajoutant une touche de mystère à ce site naturel d’exception.

Promenade à vélo à travers les rizières

Les activités autour du lac sont nombreuses. Les amateurs de balades à vélo apprécieront la route sinueuse bordée d’arbres près de l’embarcadère. Le village de Cám, accessible après la grotte de Puông, est parfait pour une promenade à vélo à travers rizières, champs de maïs et fleurs sauvages.

Sur les hauteurs du lac se trouve le village Tày de Pac Ngoi. Chez Hua Thi Thâm, les visiteurs peuvent apprendre à confectionner le banh la ngai (gâteau traditionnel à base de feuilles d’armoise). L’aventure continue avec la pêche traditionnelle. Ils peuvent ensuite faire griller vos prises et déguster ces poissons locaux directement sur la rive, pour une expérience authentique.

La soirée se prolonge idéalement autour d’un feu de camp, avec un spectacle folklorique organisé dans l’enceinte du resort Saigon - Ba Bê. Chants, danses traditionnelles, sons des instruments musicaux et ambiance chaleureuse sous les étoiles font de la nuit un moment magique.

Photo: Saigontourist/CVN

À l’occasion du Têt 2026, le resort propose de nombreuses offres promotionnelles : réductions sur les chambres, menus à la carte, accès gratuit à la salle de sport, billard, soirées feu de camp… Il dispose également de services complets pour l’organisation de séminaires, de banquets, ainsi que d’une cuisine locale savoureuse. Un espace bien-être avec sauna et bains de pieds aux herbes médicinales permet de se détendre après une journée d’excursion.

Son vaste jardin extérieur est idéal pour accueillir des dîners de gala, des jeux traditionnels, des animations culturelles ou des activités de team building.

Pour celles et ceux en quête d’un lieu mêlant nature grandiose, richesse culturelle et confort moderne, le resort Saigon - Ba Bê est une destination de choix pour les vacances du Nouvel An lunaire. Un séjour pour se reconnecter à l’essentiel, au cœur des montagnes du Nord-Est.

Photo: Saigontourist/CVN

Resort Saigon - Ba Bê

Zone administrative du Parc national de Ba Bê, commune de Ba Bê,

province de Bac Kan (Nord)

Courriel : booking@saigonbaberesort.com

Tél.: +84- 8 89 17 35 55

Site web : www.saigonbaberesort.com

Truong Giang - Hoàng Hà/CVN