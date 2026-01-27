Le Vietnam figure parmi les destinations touristiques à la croissance la plus élevée en 2025

Selon le dernier rapport de l’Organisation du tourisme des Nations unies (ONU Tourisme), le Vietnam se classe parmi les pays enregistrant les plus fortes croissances touristiques mondiales en 2025, avec un taux à deux chiffres.

>> Phu Quy et Nha Trang : les perles du littoral vietnamien à l'honneur dans Figaro Nautisme

>> Phu Quôc parmi les 10 destinations phares du monde en 2026

>> Vogue distingue le Vietnam parmi les destinations asiatiques à ne pas manquer

Photo : VNA/CVN

Dans le contexte d’une reprise progressive du tourisme international, le Vietnam a accueilli près de 21,2 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 20,4% par rapport à 2024 et de 19% par rapport à 2019. Ce niveau de croissance dépasse largement la moyenne mondiale (4%) ainsi que celle de la région Asie-Pacifique (6%).

ONU Tourisme souligne que la dynamique du tourisme mondial en 2025 est soutenue par une demande toujours élevée, l’expansion des marchés émetteurs majeurs, la reprise progressive des destinations d’Asie-Pacifique, ainsi que par l’amélioration de la connectivité aérienne internationale et l’assouplissement des politiques de visas dans de nombreux pays.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, le Vietnam figure parmi les destinations à la croissance la plus rapide, aux côtés de pays tels que le Brésil (+37%), l’Arabie saoudite (+20%) et le Japon (+17%).

ONU Tourisme se montre optimiste quant aux perspectives de 2026, estimant que la poursuite de la reprise régionale, la stabilité économique mondiale et l’essor des marchés émergents devraient continuer à soutenir la croissance du tourisme international.

VNA/CVN