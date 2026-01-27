Le Vietnam figure parmi les destinations touristiques à la croissance la plus élevée en 2025

>> Phu Quy et Nha Trang : les perles du littoral vietnamien à l'honneur dans Figaro Nautisme
|Des touristes visitent le téléphérique Hon Thom à Phu Quôc.
|Photo : VNA/CVN
Dans le contexte d’une reprise progressive du tourisme international, le Vietnam a accueilli près de 21,2 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 20,4% par rapport à 2024 et de 19% par rapport à 2019. Ce niveau de croissance dépasse largement la moyenne mondiale (4%) ainsi que celle de la région Asie-Pacifique (6%).
ONU Tourisme souligne que la dynamique du tourisme mondial en 2025 est soutenue par une demande toujours élevée, l’expansion des marchés émetteurs majeurs, la reprise progressive des destinations d’Asie-Pacifique, ainsi que par l’amélioration de la connectivité aérienne internationale et l’assouplissement des politiques de visas dans de nombreux pays.
|Des touristes étrangers dans le Vieux quartier de Hanoï.
|Photo : VNA/CVN
Dans ce contexte, le Vietnam figure parmi les destinations à la croissance la plus rapide, aux côtés de pays tels que le Brésil (+37%), l’Arabie saoudite (+20%) et le Japon (+17%).
ONU Tourisme se montre optimiste quant aux perspectives de 2026, estimant que la poursuite de la reprise régionale, la stabilité économique mondiale et l’essor des marchés émergents devraient continuer à soutenir la croissance du tourisme international.
VNA/CVN