Le tourisme de Khanh Hoa dans un nouvel espace de développement

Dotée d’un littoral exceptionnel et de baies classées parmi les plus belles au monde, la province de Khanh Hoa affirme progressivement le tourisme comme moteur principal de son développement socio-économique. À l’aube d’une opportunité historique, la localité ambitionne de devenir un pôle touristique majeur en Asie, en misant sur un modèle axé sur des expériences de qualité, l’agriculture écologique et la valorisation des identités culturelles locales.

Dès les premiers jours de 2026, le paquebot Costa Serena (Italie) a accosté le 4 janvier à Ana Marina (Nha Trang), transportant environ 2.961 touristes (principalement européens). Au-delà des sites emblématiques de Nha Trang, les visiteurs ont exploré les campagnes environnantes en cyclo-pousse et participé à des expériences agricoles, notamment dans les vergers de manguiers de Cam Lam. Ces produits du terroir, souvent achetés comme souvenirs, deviennent de puissants vecteurs de promotion durable pour la destination.

Selon les prévisions, huit navires de croisière internationaux ont déjà programmé des escales à Khanh Hoa en 2026. Parallèlement, la Résolution n°01-NQ/TU du Comité provincial du Parti sur la croissance économique à deux chiffres pour la période 2025-2030 définit des orientations claires : développement du tourisme vers la modernité, la qualité et la construction d’une marque forte. Les marchés prioritaires à court terme incluent l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Australie, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ; à plus long terme, les pays nordiques, l’Indonésie, les Philippines, le Qatar, la République tchèque et la Pologne.

La province a structuré son espace touristique en pôles distincts et complémentaires. Nha Trang et Vinh Hy sont positionnées comme des destinations de tourisme balnéaire associées à la découverte de sites historiques nationaux. Bac Van Phong est appelée à devenir une ville touristique maritime de classe internationale, tandis que le nord de la péninsule de Cam Ranh et la zone touristique de Ninh Chu sont orientés vers le statut de zones touristiques nationales.

La province dispose également de sites emblématiques tels que la Réserve mondiale de biosphère de Nui Chua, le parc national de Phuoc Binh, ainsi que des produits de tourisme expérientiel autour des dunes de sable de Nam Duong.

Pour les experts, la clé du succès repose sur l’innovation, la transformation numérique, les investissements verts et les liens interrégionaux renforcés. Le tourisme est conçu non seulement comme un secteur de pointe, mais aussi comme un levier pour dynamiser l’agriculture, l’artisanat et les produits OCOP (One Commune One Product).

Grâce à une stratégie claire et à une coopération étroite avec d’autres provinces et villes, Khanh Hoa se positionne solidement pour atteindre l’objectif ambitieux de 31,6 millions de visiteurs d’ici 2030 (dont 10,5 millions internationaux), affirmant ainsi son statut de centre touristique dynamique du Vietnam, aux standards internationaux.

