Hanoï lance sa saison touristique 2026 avec le programme "Get on Hanoi 2026"

La capitale lancera officiellement sa saison touristique 2026 avec le programme "Get on Hanoi 2026", prévu du 30 janvier au 1 er février 2026 à l’Espace culturel créatif de Tây Hô.

Photo : CTV/CVN

L’événement est organisé sous la direction du Comité populaire de Hanoï, par le Service municipal du Tourisme et le Comité populaire du quartier de Tây Hô, avec la participation du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Gia Lai. Il s’inscrit dans la mise en œuvre des orientations de Hanoï visant à faire du tourisme un secteur économique de pointe, tout en répondant à l’Année nationale du tourisme 2026 - Gia Lai.

Placée sous le thème "Get on Hanoi 2026 - A Green Journey", la manifestation met l’accent sur la préservation de la nature, la sauvegarde du patrimoine culturel et le développement durable.

Les temps forts de l’événement comprennent la cérémonie d’ouverture et l’activation officielle du programme, associées à la présentation de plus de 80 produits touristiques emblématiques de Hanoï pour 2026, ainsi qu’à la reconnaissance de trois nouveaux sites touristiques : le Jardin botanique de Hanoï, le village d’artisanat du bois de Thiêt Ung et le site touristique de Thuy Lam (Dông Anh).

Durant trois jours, l’événement proposera une série d’activités mettant en valeur l’écotourisme, le tourisme des villages d’artisanat, le tourisme culturel et communautaire, ainsi que des programmes phares autour des expériences culturelles, des parcours patrimoniaux et des circuits nocturnes à la découverte de l’espace urbain.

Photo : CTV/CVN

Le 30 janvier 2026, les visiteurs pourront notamment participer à des expériences telles que la dégustation du thé au lotus de Tây Hô, le spectacle de mapping 3D "Capitale Thang Long" à la Citadelle impériale de Thang Long, des circuits cyclistes nocturnes, ainsi que des itinéraires patrimoniaux reliant des villages d’artisanat traditionnels tels que Quang Phú Câu (bâtonnets d’encens) et Hông Son (soie de lotus et tissage de la soie). Le 31 janvier 2026, le programme "Le Têt des H'mông en ville 2026" recréera l’atmosphère du Nouvel An traditionnel de l’ethnie H'mông au cœur de la capitale, tandis que le 1er février sera consacré à la "Journée du tourisme de Gia Lai à Hanoï", présentant le tourisme de Gia Lai et l’Année nationale du tourisme 2026.

Le programme "Get on Hanoi 2026" marquera ainsi l’ouverture de la nouvelle saison touristique de la capitale, affirmant la volonté de Hanoï de développer un tourisme vert, durable et responsable, tout en renforçant son image de destination sûre, conviviale et de qualité.

VNA/CVN