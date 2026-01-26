Promouvoir la marque afin d’atteindre 25 millions de visiteurs internationaux en 2026

Du 28 au 30 janvier 2026, une délégation de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) participera à l’ATF 2026 et au Salon international du tourisme TRAVEX à Cebu, aux Philippines, dans le but de promouvoir la marque touristique nationale, d’attirer davantage de visiteurs et de contribuer à l’objectif d’accueillir 25 millions de touristes internationaux en 2026.

>> Tourisme vietnamien : priorité à la qualité pour une croissance durable

>> Le noctourisme a plus que jamais le vent en poupe à Hô Chi Minh-Ville

>> Le tourisme de Khanh Hoa dans un nouvel espace de développement

Photo : VNA/CVN

Les principaux produits touristiques du Vietnam mis en avant comprennent le tourisme balnéaire et insulaire, le tourisme culturel, le tourisme de nature et ainsi que le tourisme urbain. D’autres segments complémentaires sont également promus, tels que le tourisme de golf, le tourisme médical, le tourisme de bien-être et le tourisme MICE (réunions, incentives, conférences et expositions). Le stand du Vietnam mettra en lumière des activités de communication et de promotion, notamment la présentation de l’Année nationale du tourisme – Gia Lai 2026.

Placée sous le thème "Unir nos forces pour façonner l’avenir du tourisme", l’ATF est le plus grand événement annuel dans le cadre de la coopération touristique de l’ASEAN, organisé à tour de rôle par les pays membres.

Selon le programme, en plus des cérémonies d’ouverture et de clôture, l’ATF 2026 comprendra la Réunion des ministres du Tourisme de l’ASEAN, la Réunion des ministres du Tourisme ASEAN+3, la Réunion ASEAN - Inde, la Réunion ASEAN - Russie, la Conférence des Offices nationaux du tourisme de l’ASEAN et ASEAN+3, la cérémonie de remise des Prix du tourisme de l’ASEAN, ainsi que des conférences de presse ministérielles et de nombreuses activités connexes.

Dans le cadre de l’ATF 2026, le Salon international du tourisme TRAVEX constitue l’un des temps forts de l’événement, attirant un large éventail de partenaires, d’entreprises et de visiteurs internationaux.

En 2025, le tourisme vietnamien a enregistré une forte reprise avec près de 21,2 millions de visiteurs internationaux. L’Asie est demeurée le principal marché émetteur, représentant 78,6% du total, soit environ 16,6 millions de visiteurs. Les marchés d’Asie du Sud-Est ainsi que plusieurs marchés asiatiques clés tels que la Chine, la République de Corée, les Philippines, le Cambodge et le Laos ont maintenu une croissance soutenue, jouant un rôle important dans la reprise et le développement du secteur touristique vietnamien.

En 2026, l’industrie touristique vietnamienne s’est fixé pour objectif d’accueillir 25 millions de visiteurs internationaux.

VNA/CVN