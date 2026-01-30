Hanoï prépare à un Têt du Cheval grandiose : entre traditions ancestrales et modernité festive

En tant que pôle touristique incontournable du Vietnam, la capitale Hanoï finalise une stratégie globale d’accueil pour faire face à un afflux massif de visiteurs lors du Nouvel An lunaire du Cheval (Têt Binh Ngo 2026).

Photo : VNA/CVN

Le Service municipal du tourisme a officiellement instruit les districts, agences de voyages et prestataires de services à rehausser la qualité de leurs offres. L’accent porte sur la diversification des produits pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs, tout en garantissant un dispositif de sécurité et de sûreté sanitaire rigoureux durant cette période de haute affluence.

Le clou des festivités sera sans conteste le feu d’artifice du Réveillon du Têt. La ville prévoit 31 points de tir (avec un total de 32 emplacements de lancement) qui illumineront le ciel de Hanoï lors de la soirée du Réveillon. Les zones de lac Hoan Kiêm (Epée restituée) - de Vieux quartier de Hanoï restera le cœur battant des festivités, avec des espaces dédiés à la découverte des traditions du Têt, des expositions d’artisanat et de métiers d’art, ainsi que des manifestations artistiques placées sous le thème "Les couleurs du Printemps Binh Ngo".

Plusieurs joyaux patrimoniaux tels que le Temple de la Littérature, la Citadelle impériale de Thang Long et la Maison centrale de Hoa Lo resteront ouverts aux visiteurs, proposant des programmes immersifs spécifiques. Des circuits urbains phares seront maintenus durant les premiers jours de l’année lunaire, notamment "Hanoï - Toucher la mémoire", "Les souvenirs du mât du Drapeau".

Hanoï valorisera également ses environs suburbains riches en patrimoine. Parmi les initiatives notables figurent les itinéraires expérientiels autour de la pagode des Parfums, ainsi que le parcours "La route du patrimoine du Sud de Thang Long – Hanoï", reliant plusieurs sites culturels et artisanaux tels que le temple Nôi Binh Da (commune de Binh Minh), le village artisanal des bâtonnets d’encens (commune d’Ung Thiên), ou encore les villages de tissage de la soie (commune de Hông Son).

L'industrie hôtelière participe activement à cet élan économique par des campagnes de promotion agressives. La chaîne A25 Hotel a ainsi lancé une offensive commerciale avec des réductions de 30% sur les tarifs des chambres, sans supplément durant les jours fériés. De son côté, l’InterContinental Hanoi Landmark72 privilégie l'expérience haut de gamme en proposant des forfaits résidentiels incluant des ateliers traditionnels, dont la confection du "banh chung" (gâteau de riz gluant), permettant aux touristes internationaux de s'initier aux rites ancestraux du Têt.

Selon Dang Huong Giang, directrice du Service municipale du tourisme, ces préparatifs minutieux visent non seulement à satisfaire les besoins de loisirs des citoyens, mais aussi à consolider l'image d'une "Hanoi verte, sûre et hospitalière", posant ainsi les fondations d’une croissance touristique solide pour 2026.

Ces ambitions s’appuient sur une année 2025 exceptionnelle avec plus de 33,7 millions de visiteurs comptabilisés dans la capitale (+20,87% par rapport à 2024).

VNA/CVN