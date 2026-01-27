Hô Chi Minh-Ville

Le marché Bên Thành fait peau neuve pour accueillir le Têt

Métamorphose express pour le marché Bên Thành : après six jours de travaux, l'édifice emblématique s'offre une nouvelle allure. Cet élan d'embellissement gagne tout le cœur de la métropole, où plusieurs sites se transforment en écrins de verdure pour accueillir les festivités du Nouvel An lunaire du Cheval.

Le marché Bến Thành et la zone de la place attenante ont commencé à être rénovés par la société par actions d’investissement et de développement immobilier Khang Điền le 18 janvier. Après quelques jours seulement, l’apparence du site a déjà profondément changé.

Achèvement prévu d’ici la fin du mois

La toiture en tuiles du marché a été repeinte dans un rose-rouge vif ; l’ensemble de la façade a été rafraîchi d’une couleur jaune crème, mettant en valeur les inscriptions blanches et les motifs des entrées. L’enseigne "Cho Bến Thành" ainsi que l’horloge emblématique à l’entrée principale ont également été repeintes. Les marquages routiers autour du marché, désormais aux couleurs rouge et blanc, sont plus visibles. L’ensemble confère au marché Bến Thành une allure nouvelle, propre et soignée.

Photo : Net/CVN

Les carrefours et la place devant le marché ont eux aussi bénéficié d’un rafraîchissement des marquages au sol et des cheminements piétons. Le bâtiment patrimonial ferroviaire (siège de la Société par actions de transport ferroviaire de Saïgon) ainsi que l’immeuble situé au 181 rue Hàm Nghi, en face du marché, ont également été repeints.

Un représentant de la société Khang Diên a indiqué que l’ensemble des travaux de rénovation du secteur du marché Bến Thành devrait être achevé d’ici la fin du mois. "Une fois la peinture terminée, nous installerons et compléterons le système d’éclairage extérieur du marché. Par ailleurs, la place située devant le marché sera décorée avec des parterres de fleurs et des arbres, afin de garantir un espace propre et éclatant pour le Têt", a-t-il précisé.

Bien que les travaux soient encore en cours de finalisation, la transformation rapide du site a déjà suscité l’enthousiasme des habitants et des visiteurs, nombreux à venir admirer le nouveau visage du marché et à y prendre des photos.

De nombreux terrains transformés en parcs et jardins

Outre le marché Bến Thành, la société Khang Diên a également reçu l’accord du Comité populaire municipal pour parrainer la rénovation du rond-point du lac Con Rùa (lac de la Tortue), du rond-point Ngã Sáu Phù Đổng, ainsi que des axes Nguyên Huê, Dông Khoi, Hàm Nghi et Hai Bà Trung.

De nombreux terrains du centre-ville de Hô Chi Minh-Ville sont aussi en cours de réaménagement accéléré afin d’être transformés en parcs et jardins fleuris pour le Nouvel An lunaire du Cheval, conformément aux orientations de la direction du Comité du Parti et du Comité populaire de la ville.

Selon les constatations effectuées dans l’après-midi du 23 janvier, le terrain situé au numéro 8 de la rue Vo Van Tân, dans le quartier de Xuân Hòa, a déjà pris l’apparence d’un parc, avec un système de verdure, des aménagements paysagers et de nombreuses variétés de fleurs multicolores. Les travaux ont débuté le 9 janvier ; à ce jour, les tôles et structures métalliques entourant le terrain ont été retirées, laissant place à des trottoirs rénovés, des arbres, des fleurs et des décors paysagers soignés.

Nguyễn Văn Đạt, président du conseil d’administration de la société Phát Đat , chargée du projet, a indiqué que son entreprise est en train d’achever les dernières étapes pour une remise officielle au quartier de Xuân Hòa ce 25 janvier.

Le terrain situé aux numéros 2-4-6 de la rue Hai Bà Trung (quartier de Saigon) s'est métamorphosé en un grand espace fleuri. Ouvert au public depuis environ une semaine, ce site paysager aux couleurs vives séduit déjà les promeneurs et les visiteurs de passage.

Une effervescence particulière règne au 152 rue Trân Phu, dans le quartier de Chợ Quán. Ce 23 janvier, ouvriers et engins de chantier s'activaient pour retirer les clôtures de tôle, révélant un terrain désormais nivelé et prêt à accueillir décors paysagers et massifs floraux.

Enfin, à l'emplacement de l'ex-centre commercial Tax (135 rue Nguyên Huê), les palissades ont laissé place à un terrain dégagé. Grâce au parrainage de la société Khang Điền, le site s’apprête à accueillir jardins et décors printaniers. De même, au 8-12 rue Lê Duân, les travaux de rénovation s’accélèrent pour parer le quartier aux couleurs du Têt.

Minh Thu/CVN