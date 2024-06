Le Vietnam arrive en tête en natation lors de la 1re journée de compétition lors d'un jeux sportif

>> Thuy Hiên, l’étoile montante de la natation vietnamienne

>> Natation : Huy Hoàng bat deux nouveaux records asiatiques

>> Il donne des cours de natation gratuits depuis 21 ans

Photo : VNA/CVN

Les nageurs vietnamiens médaillés d’or sont Nguyên Thuy Hiên au 50 m brasse féminin et en nage libre ; Trinh Truong Vinh au 200 m dos masculin ; Nguyên Quang Thuân, Mai Trân Tuân Anh, Duong Van Hoàng Quy et Trân Van Nguyên Quôc au 4x200 m nage libre de relais masculin et Vu Thi Phuong Anh, Lê Thi Thuy Trang, Nguyên Ngoc Tuyêt Hân et Nguyên Thuy Hiên au 4x200 m nage libre de relais féminin.

L'équipe thaïlandaise et l’équipe indonésienne sont classée respectivement deuxième et troisième place.

Le 4 juin, les athlètes continuent à concourir dans les épreuves de natation mixte, de papillon, de natation libre et de brasse.

VNA/CVN