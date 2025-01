La natation vietnamienne trace sa route et reste sur le haut de la vague

>> Plus de 600 athlètes participent à la compétition de natation de Ly Son

>> Le Vietnam arrive en tête en natation lors de la 1re journée de compétition lors d'un jeux sportif

>> Une nageuse vietnamienne reçoit une wildcard pour les JO de Paris

Photo : HNM/CVN

Représentant la nation, 42 nageurs talentueux ont fait des vagues, décrochant la deuxième place au classement des médailles avec un total impressionnant de 27 médailles d’or, 25 médailles d’argent et 16 médailles de bronze. L’équipe a également battu deux records au cours de cette compétition exaltante.

L’entraîneur en chef Nguyên Hoàng Vu s’est montré optimiste quant à ces résultats, les soulignant comme un indicateur prometteur de la bonne forme des athlètes. Les talents émergents comme Nguyên Quang Thuân et Nguyên Thuy Hiên font des progrès significatifs, se rapprochant de leurs homologues plus établis. Cette infusion d’énergie jeune garantit que l’équipe reste compétitive face à ses rivaux régionaux.

Lê Thanh Huyên, cheffe du département de natation à l’Autorité des sports du Vietnam, a fait écho à ce sentiment, soulignant l’émergence d’une génération de jeunes athlètes doués. Avec le bon investissement, ces nageurs pourraient prétendre aux médailles dans des compétitions prestigieuses comme les Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) et même au niveau continental.Lors du championnat d’Asie du Sud-Est par groupe d’âge, l’équipe vietnamienne a fait preuve de ses prouesses de jeunesse, chaque athlète remportant l’or dans ses épreuves respectives.

Les performances de Mai Trân Tuân Anh, Nguyên Quang Thuân et Duong Van Hoàng Quy ont été remarquables chez les hommes, aux côtés de Nguyên Thuy Hiên, Nguyên Ngoc Thuy Tiên et Lê Thi Thuy Trang chez les femmes. Ces athlètes remarquables, âgés de 13 à 18 ans, ont fait preuve d’un talent et d’une détermination extraordinaires.

"Les réalisations de nos jeunes athlètes reflètent leur résilience et leur dévouement. Ce tournoi a également permis à notre équipe d’entraîneurs d’évaluer les indicateurs de performance et d’identifier les étoiles potentielles pour l’avenir," a indiqué Lê Thanh Huyên.

Objectif : SEA Games 33

L’expert sportif Nguyên Hông Minh a mis en garde contre la complaisance, malgré les récents succès de l’équipe. "Bien que nous ayons obtenu de bons résultats aux Championnats d’Asie du Sud-Est, nous devons rester vigilants", a-t-il déclaré. "Des pays comme la Thaïlande et les Philippines ont investi massivement dans leurs athlètes. Nos nageurs sont capables de remporter l’or aux Jeux d’Asie du Sud-Est, mais pour aspirer à des récompenses plus élevées – comme des médailles aux 20e Jeux asiatiques (ASIAD 20) ou même une place aux Jeux olympiques – nous devons nous concentrer sur la formation des jeunes talents, la formation à l’étranger et l’amélioration de leurs compétences", a-t-il dit.

Nguyên Hoàng Vu a réitéré l’engagement de l’équipe envers l’excellence, notant que les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est comprendront 19 épreuves pour les hommes et les femmes. L’équipe actuelle est prometteuse, en particulier avec des athlètes clés comme Nguyên Huy Hoàng, Trân Hung Nguyên et Pham Thanh Bao, qui sont connus pour leurs performances constantes et leur esprit de compétition. Les jeunes stars comme Thuy Hiên et Quang Thuân devraient élever leurs performances sur cette scène prestigieuse.

Lê Thanh Huyên a révélé que l’équipe de natation vietnamienne a officiellement réuni 23 athlètes, s’entraînant sur trois sites : Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Cân Tho. Ils sont désormais sous la direction d’un nouvel entraîneur brésilien possédant une vaste expérience en Asie.L’équipe de natation vietnamienne prévoit d’envoyer plusieurs athlètes clés à l’étranger pour s’entraîner en 2025, afin de s’assurer qu’ils sont bien préparés et en pleine forme pour les prochains Jeux d’Asie du Sud-Est.

VNA/CVN