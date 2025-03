Nam Dinh met en œuvre du carnet scolaire numérique dans les écoles primaires

>> Phu Tho : la province construit 26 édifices en l’honneur de l’archipel de Truong Sa

>> Rapport annuel 2023 sur l’enseignement et l’apprentissage de langues étrangères

Photo : Hai Yên/VNA/CVN

L'adoption massive témoigne de l'engagement de la province envers la modernisation de son système éducatif et de sa volonté de faciliter la communication entre les écoles, les élèves et leurs familles.

À la fin du mois de février 2025, le Comité populaire de la province de Nam Dinh a émis une directive officielle, enjoignant le Service de l'éducation et de la formation, les départements concernés et les Comités populaires de niveau de district, à mettre en œuvre de manière systématique le carnet scolaire numérique pour les élèves du niveau primaire, et ce, dès l'année scolaire 2024-2025.

Parallèlement, la province prévoit d'initier une phase pilote visant à évaluer la faisabilité et l'efficacité de l'adoption du carnet scolaire numérique pour les élèves des niveaux collège, lycée et pour les apprenants inscrits dans les programmes d'éducation permanente.

VNA/CVN