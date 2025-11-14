Mondial-2026 : les Bleus et Mbappé écrasent l'Ukraine et obtiennent leur visa pour l'Amérique

Portée par sa superstar Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, l’équipe de France a assuré sa qualification pour la Coupe du monde 2026 en écrasant l’Ukraine 4-0, jeudi 12 novembre au Parc des Princes. Cette victoire permet aux joueurs de Didier Deschamps de valider leur billet pour le tournoi organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada, une journée avant la fin des éliminatoires.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un match décisif, la délivrance est venue du capitaine Mbappé, transformant un penalty à la 55e minute avant de doubler la mise à la 83e. Ses réalisations, qui rapprochent l’attaquant de 55 buts en 94 sélections du record d’Olivier Giroud (57), ont scellé le succès tricolore. Michael Olise (76e), auteur de son 4e but en 13 sélections, et Hugo Ekitike, qui a ouvert son compteur international (88e), ont également participé à la fête.

Dimanche 16 novembre, le déplacement en Azerbaïdjan n’aura donc aucun enjeu, offrant à Deschamps l’occasion de faire tourner son effectif. À 57 ans, le technicien peut déjà envisager sa 7e et dernière phase finale, avant de probablement passer le relais à Zinédine Zidane. L’équipe suivra attentivement le tirage au sort du 5 décembre à Washington pour connaître ses adversaires au premier tour.

Une jeunesse triomphante

Photo : AFP/VNA/CVN

Le parcours vers la qualification a été relativement aisé dans une poule largement dominée par la France (Ukraine, Islande, Azerbaïdjan). Malgré de nombreuses blessures à chaque rassemblement, les Bleus n’ont jamais réellement été mis en danger. Le match contre l’Ukraine a toutefois permis de sortir des rencontres parfois poussives, avec Mbappé en sauveur emblématique.

Privé de Dembélé, Désiré Doué et Marcus Thuram, Deschamps a confié l’animation du jeu à Rayan Cherki dans un 4-2-3-1 désormais systématique. L’ex-Lyonnais, en troisième sélection à 22 ans, n’a pas brillé comme en demi-finale de la Ligue des nations, mais l’apport de Bradley Barcola, Hugo Ekitike et Michael Olise a été précieux. Ensemble, ils composent une relève offensive solide, parfaitement guidée par Mbappé.

Le sélectionneur dispose ainsi d’un effectif jeune et talentueux, capable de briller lors du prochain Mondial. L’essentiel est acquis : les Bleus iront bien en Amérique du Nord, avec la confiance d’un groupe en pleine mutation et le capitaine Mbappé toujours au sommet de son art. La route vers 2026 s’annonce prometteuse.

AFP/VNA/CVN