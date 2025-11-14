MotoGP : dernière manche et ultimes enjeux pour l'honneur à Valence

>> MotoGP : Alex Marquez (Ducati-Gresini) remporte le GP de Malaisie, Quartararo 5e

>> MotoGP : Marco Bezzecchi remporte le GP du Portugal, les Français dans le Top 10

Photo : AFP/VNA/CVN

Après les inondations meurtrières qui avaient forcé la délocalisation du GP à Barcelone l’an dernier, le paddock retrouve cette année le circuit Ricardo-Tormo. La course s’annonce indécise, surtout après la victoire éclatante de Marco Bezzecchi (Aprilia) au Portugal, devenant le sixième vainqueur différent en six GP. Il y devançait Alex Marquez (Ducati-Gresini) et Pedro Acosta (KTM), toujours en quête d’un premier succès en MotoGP.

L’absence de Marc Marquez, blessé début octobre et forfait pour la fin de saison, ouvre encore plus la compétition. Une opportunité pour Fabio Quartararo (Yamaha), satisfait de sa performance au Portugal, où il a terminé quatrième du sprint et sixième de la course. Neuvième du général, le Français n’est qu’à cinq points de Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini). Johann Zarco (Honda-LCR), 12e, peut encore espérer entrer dans le top 10, à seulement deux points de Raul Fernandez.

Photo : AFP/VNA/CVN

Francesco Bagnaia veut sauver l’honneur

Vainqueur à Valence en 2023, Francesco Bagnaia espère retrouver le podium pour clore une saison frustrante. Au Portugal, une nouvelle chute en course l’a contraint à l’abandon, lui faisant perdre de précieux points face à Bezzecchi, désormais troisième du général. Seuls 35 points les séparent, alors qu’il en reste 37 à glaner ce week-end. Pedro Acosta, cinquième, n’est plus qu’à trois longueurs de l’Italien. Bagnaia admet traverser une saison difficile, loin de ses standards des années précédentes.

Alors qu’on pensait le champion du monde 2024 absent jusqu’à la fin de saison, Jorge Martin effectue finalement son retour à domicile. Sa saison a été marquée par les blessures et les absences : il a manqué 14 des 21 premières courses. Encore convalescent après une fracture de la clavicule au Japon, le pilote Aprilia prévient qu’il est loin d’être à 100% et qu’il ne faut pas attendre de résultats ambitieux. Il écopera dimanche 16 novembre d’une double pénalité "long lap" pour son implication dans l’accident ayant entraîné sa chute et celle de Bezzecchi au Japon. Pour lui, l’objectif est désormais de reprendre le rythme et préparer au mieux 2026.

AFP/VNA/CVN