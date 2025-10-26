MotoGP : Alex Marquez (Ducati-Gresini) remporte le GP de Malaisie, Quartararo 5e

L'Espagnol Alex Marquez, assuré de terminer deuxième du championnat du monde de MotoGP derrière son frère Marc déjà titré, a remporté dimanche 26 octobre le Grand Prix de Malaisie sur le circuit de Sepang où le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a fini 5 e .

Deuxième sur la grille, le pilote Ducati-Gresini a pris les commandes de la course dès le deuxième tour (sur 20), pour filer vers son troisième succès en GP de l'année. Il a devancé son compatriote Pedro Acosta (KTM), deuxième et qui égale sa meilleure performance dans l'élite.

Joan Mir (Honda), champion du monde 2020, complète un podium 100% espagnol à l'issue de cette 20e manche (sur 22) de la saison.

Parti en pole position, le double champion du monde 2022-2023 Francesco Bagnaia a dû abandonner à trois tours de la fin, visiblement victime d'un problème technique alors qu'il était troisième avec sa Ducati.

S'il n'a pas réussi à doubler la mise après sa victoire dans la course sprint samedi, l'Italien a tout de même retrouvé sa compétitivité ce weekend.

Marco Bezzecchi a terminé à une modeste 11e place, une position toutefois suffisante pour l'Italien de chez Aprilia qui repasse troisième au championnat devant Bagnaia. Cinq points séparent les deux pilotes.

Chez les Français, Quartararo a terminé cinquième et loin devant son compatriote Johann Zarco (Honda-LCR), 12e. Blessés, Marc Marquez (Ducati) et le champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Malaisie.

