Mort de Jean-François Leroy, fondateur du festival de photojournalisme Visa pour l'image

Jean-François Leroy, fondateur du festival de photojournalisme Visa pour l'image, est décédé des suites d'un cancer lundi matin 31 août, en pleine 38 e édition de cette rencontre mondiale, a-t-on appris auprès de sa famille et des organisateurs de la manifestation.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Toute l'équipe de Visa pour l'image - Perpignan et toute la famille de Jean-François Leroy ont la tristesse de vous annoncer la mort, ce lundi 31 août au matin, du fondateur et directeur historique du festival international du photojournalisme", écrit le festival sur son compte Instagram. "Il avait accompagné et mis en valeur des photojournalistes du monde entier", ajoute-t-il sur X.

Pour la première fois en 38 ans, cet ancien photographe de 69 ans était absent de l'inauguration samedi 29 août de l'unique festival mondial consacré à la photo de presse, qui expose chaque année à Perpignan les plus grands photojournalistes.

Il est décédé lundi matin 31 août des suites d'un cancer au milieu de ses proches à son domicile parisien, selon l'équipe du festival.

Malgré la maladie, il a participé "de A à Z à la préparation" de la 38e édition du festival, a précisé Delphine Lelu, la directrice générale de Visa pour l'image.

"C'est l'âme de ce festival, il l'a porté à bout de bras depuis la première édition, en 1989. Il nous laisse un grand héritage. Il a toujours voulu que Perpignan soit un phare pour les photojournalistes, on va faire en sorte que le festival continue de briller", a ajouté Delphine Lelu.

AFP/VNA/CVN