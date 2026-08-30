Canada : Journée du port à Vancouver

Des remorqueurs participent à une démonstration maritime à l'occasion de la Journée du port à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, le 29 août 2026. Cet événement annuel met en valeur l'industrie maritime locale et son rôle dans le commerce canadien, avec des démonstrations maritimes et des expositions interactives permettant au public de découvrir les opérations portuaires locales et les pratiques de sécurité.