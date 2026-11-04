Hô Chi Minh-Ville inaugure cinq salons internationaux

Du 4 au 6 novembre, au Centre des expositions et des conférences de Saïgon (SECC), dans la mégapole du Sud, la société Informa Markets Vietnam, en collaboration avec le Service de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville et d'autres organismes compétents, a inauguré cinq salons internationaux spécialisés.

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Cet événement majeur comprend : le 17e Salon international des technologies d'approvisionnement en eau, d'assainissement, de filtration et de traitement des eaux usées (Vietwater 2026) ; la Semaine de l'énergie du Vietnam ; le Salon international sur les technologies du secteur de la climatisation, de la ventilation, des filtres à air et des systèmes de refroidissement - HVACR Vietnam 2026 ; le Salon de l'industrie auxiliaire au Vietnam (VSIF) 2026 et le Salon-conférence internationale des centres de données et du cloud computing (Vietnam Data Center & Cloud Confex).

Ces salons internationaux d'envergure réunissent plus de 800 entreprises exposantes provenant de plus de 25 pays et territoires. Ils devraient accueillir plus de 20 000 visiteurs professionnels pendant trois jours d’organisation.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Ben Wong, directeur général d'Informa Markets Vietnam, a souligné que cette série d’expositions nous offre l’opportunité d’être témoins du développement dynamique du secteur industriel vietnamien — et d’y contribuer — tout en reliant les connaissances et technologies internationales aux besoins concrets du pays. Il ne s’agit pas simplement de cinq salons organisés simultanément ; c’est une intégration réfléchie de secteurs clés, étroitement liés à la prochaine étape du développement du Vietnam : approvisionnement en eau, assainissement et traitement des eaux usées ; transition énergétique, énergies renouvelables et stockage d’énergie ; réfrigération, climatisation et technologies pour bâtiments intelligents ; industries de soutien ; ainsi que les infrastructures numériques en pleine expansion, notamment les centres de données et le cloud computing. La mise en relation de ces domaines crée de véritables synergies tout au long de la chaîne de valeur industrielle et ouvre la voie à des solutions transversales. La trajectoire de développement du Vietnam rend cette plateforme particulièrement opportune.

Un échange multisectoriel pour le développement durable

Le regroupement de cinq grands salons spécialisés au sein d'un même espace d'exposition crée un carrefour stratégique entre les secteurs clés de la chaîne de valeur des infrastructures et de l'industrie. La mise en relation de solutions allant de l'approvisionnement et du traitement de l'eau à l'énergie, en passant par les systèmes de refroidissement et de climatisation, les industries de soutien et l'infrastructure de données numériques, optimise les opportunités commerciales aux multiples facettes.

Selon les organisateurs, ce modèle intégré offre un soutien important aux fabricants, investisseurs, ingénieurs et partenaires commerciaux à la recherche de solutions complètes pour répondre aux objectifs de transition écologique et de croissance durable du Vietnam. L'événement rassemble de nombreuses marques nationales et internationales de premier plan telles que EVN, Huawei, Deye, Le Long, Rehlko, Midea, SRNE Solar… ainsi que des pavillons internationaux des États-Unis, du Japon, de la Suisse, de la République de Corée, de Singapour, de la Chine et de l'Inde.

Infrastructures d’eau pour les zones urbaines et industrielles

La forte vague d’investissements dans les infrastructures engendre de nouvelles exigences pour le secteur de l’eau au Vietnam. En effet, jusqu'en 2025, le pays avait lancé et achevé 564 projets, pour un investissement total de plus de 5 140 milliards de dôngs. Par ailleurs, l’objectif de créer plus de 2 100 pôles industriels à l’échelle nationale d’ici 2030 représente un défi majeur en matière de collecte et de traitement centralisés des eaux usées, ainsi que de gestion environnementale.

Lors de Vietwater 2026, les entreprises et experts ont débattu de solutions pratiques telles que la surveillance en ligne, l’automatisation des opérations et la réutilisation efficace de l’eau. L’exposition a notamment mis en lumière le concept de "ville éponge" et le modèle de parc éco-industriel, proposant de nouvelles approches pour la gestion des eaux pluviales, l’augmentation des capacités d’infiltration et de stockage, la prévention des inondations urbaines et la promotion d’une économie circulaire.

Transition énergétique et infrastructures numériques

Dans le cadre de la Semaine de l'énergie du Vietnam et de la Conférence vietnamienne sur les centres de données et le cloud, l'événement a présenté un panorama complet des énergies traditionnelles, des énergies renouvelables, du transport et de la distribution d'électricité, ainsi que des technologies de stockage d'énergie par batteries (BESS). Il a joué un rôle essentiel de catalyseur entre les décideurs politiques, les entreprises et les investisseurs dans la feuille de route de la transition énergétique.

Parallèlement, la conférence sur les infrastructures numériques s'est concentrée sur la tendance à la construction de centres de données pilotés par l'IA. Des solutions écologiques et performantes pour le cloud computing et les centres de données ont été présentées par des experts de l'Association vietnamienne de l'Internet (VIA), du Club vietnamien du cloud computing et des centres de données, et de l'Association d'informatique de Hô Chi Minh-Ville (HCA), afin de répondre à la forte demande en infrastructures numériques au Vietnam.

Le Salon des industries de soutien du Vietnam (VSIF 2026), organisé par le Service de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, a réuni plus de 100 entreprises vietnamiennes. C'est une excellente opportunité pour les fabricants nationaux de promouvoir les produits de soutien à l'industrie, les équipements électriques et les technologies d'économie d'énergie, et de s'intégrer progressivement davantage à la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Autre temps fort : le "Concours étudiant de conception de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation - HVAC 2026", organisé par Informa Markets en collaboration avec l'Association vietnamienne des ingénieurs en réfrigération et climatisation (VISRAE) et la section vietnamienne de l'ASHRAE. Cette plateforme académique permet aux étudiants de mettre leurs connaissances en pratique, contribuant ainsi à l'identification et à la formation de ressources humaines hautement qualifiées pour le secteur du HVAC.

Kyrielle d'activités parallèles variées

Afin d'offrir un soutien optimal aux visiteurs et exposants, les organisateurs continuent de promouvoir des programmes clés de réseautage d'affaires : le programme d’acheteurs stratégiques (mise en relation B2B), conçu spécifiquement pour répondre aux besoins réels des acheteurs, des investisseurs et des fournisseurs de technologies, permet d'optimiser le temps et d'accroître l'efficacité de la signature des contrats ; le programme de visites de groupe accompagne les délégations spécialisées des parcs industriels, des usines, des agences de gestion et des associations en leur offrant des procédures d'enregistrement privilégiées, des conseils sur l'itinéraire et une assistance pour le transport.

En parallèle des activités commerciales et d'exposition, les salons de cette année proposent un programme de forums et de séminaires approfondis du 4 au 6 novembre 2026. Parmi les événements clés, citons la cérémonie d'ouverture officielle le matin du 4 novembre, suivie de discussions internationales de haut niveau, notamment la Conférence internationale sur l'énergie du Vietnam 2026, un atelier sur les centres de données pilotés par l'IA et un forum stratégique sur la gouvernance intelligente de l'eau et le développement de systèmes d'eau résilients face au changement climatique.

Les jours suivants, le programme se concentrera sur des sujets d'actualité tels que le Forum vietnamien sur la transition énergétique, avec des formations sur les contrats d'achat direct d'électricité (DPPA) et le stockage d'énergie par batteries (BESS) ; des ateliers thématiques sur la réduction des émissions de carbone dans le secteur du bâtiment ; des solutions d'infrastructures vertes pour les zones urbaines et industrielles avec le modèle de la "ville éponge" ; un concours national de conception de systèmes CVC pour étudiants ; et des ateliers approfondis organisés par des associations professionnelles et des universités.

Texte et photos : Tân Dat/CVN