Vietnam - Chine : Mong Cai confirme son rôle de hub commercial frontalier

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|Le dédouanement le week-end au pont Bac Luân II a été mis en œuvre à titre expérimental depuis le 7 mars.
|Photo : VNA/CVN
Lors des congés du 30 avril - 1er mai et de la fête des rois Hùng, les activités d’import-export ont été maintenues de manière fluide et stable. Durant les trois jours de pointe (30 avril - 2 mai), le volume total des marchandises échangées a dépassé 11.000 tonnes.
Le maintien du dédouanement le week-end au pont Bac Luân II, mis en œuvre à titre expérimental depuis le 7 mars 2026, a contribué à éviter les interruptions des flux.
Sur les quatre premiers mois, près de 99.000 déclarations ont été traitées, avec des recettes budgétaires dépassant 1.275 milliards de dôngs, en hausse de 46% sur un an.
VNA/CVN