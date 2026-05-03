Vietnam - Chine : Mong Cai confirme son rôle de hub commercial frontalier

Au cours des quatre premiers mois de 2026, le volume des échanges commerciaux via le poste-frontière international de Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord), a atteint 6,297 milliards de dollars, confirmant son rôle de centre dynamique du commerce sur la frontière Vietnam - Chine.

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Photo : VNA/CVN

Lors des congés du 30 avril - 1er mai et de la fête des rois Hùng, les activités d’import-export ont été maintenues de manière fluide et stable. Durant les trois jours de pointe (30 avril - 2 mai), le volume total des marchandises échangées a dépassé 11.000 tonnes.

Le maintien du dédouanement le week-end au pont Bac Luân II, mis en œuvre à titre expérimental depuis le 7 mars 2026, a contribué à éviter les interruptions des flux.

Sur les quatre premiers mois, près de 99.000 déclarations ont été traitées, avec des recettes budgétaires dépassant 1.275 milliards de dôngs, en hausse de 46% sur un an.

VNA/CVN