Ligue des champions : à Paris, le réveil de Kvaratskhelia se fait attendre

Alors que Désiré Doué et Ousmane Dembélé se sont mis en route, le Paris SG attend toujours le réveil de sa troisième étoile, Khvicha Kvaratskhelia, bien moins brillante que la saison dernière à l'heure du choc face au FC Barcelone mardi 20 octobre (21h00) en Ligue des champions.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Du trio magique qui a emmené le Paris Saint-Germain vers son deuxième sacre européen en mai dernier, il ne manque plus que lui. Ousmane Dembélé a mis un peu de temps à se lancer pleinement dans cette saison, mais son match contre Manchester City (4-2), ponctué d'un but, et son entrée en jeu à Strasbourg (3-1) qui a contribué à changer le match (un but, une passe décisive) ont confirmé qu'il montait en puissance.

Quant à Désiré Doué, il est dans une forme éblouissante, comme l'a montré sa première période magistrale contre les Mancuniens, assortie d'un but et une passe décisive.

Mais au départ de ce grand match, très attendu et finalement spectaculaire, "Kvara" était sur le banc des remplaçants.

Maghnes Akliouche, arrivé cet été et sérieux dans le jeu parisien à défaut d'être étincelant jusque-là, a été préféré à l'ailier géorgien au coup d'envoi et en a profité pour marquer, accumulant de la confiance.

"Ce n'est pas préoccupant"

Titulaire ou remplaçant, Khvicha Kvaratskhelia devrait avoir des minutes face au Barça, dans l'affiche la plus attendue du football européen depuis le début de la saison, et serait inspiré d'en profiter pour se montrer au risque de voir ses minutes s'amoindrir dans l'univers ultraconcurrentiel du PSG, même si Luis Enrique le défend régulièrement.

"+Kvara+ a montré son niveau depuis qu'il est arrivé ici, c'est un joueur de très haut niveau, je suis très content de l'avoir, a affirmé l'entraîneur du club parisien avant la réception du Mans. Les joueurs ne sont pas des machines, ce sont des humains, c'est habituel d'avoir des hauts et des bas, ce n'est pas préoccupant".

Vitinha en a fait de même à la veille du choc contre les Blaugranas : "Pour tous les joueurs, il y a des hauts et des bas. On essaye d'être le plus constant possible et que nos bas ne durent pas longtemps. On espère que lui et les autres seront au meilleur d'eux-mêmes demain".

Photo : AFP/VNA/CVN

Jusqu'à présent, le joueur de 25 ans connaît un début de saison sans relief, marqué par une incapacité régulière à faire des différences, alors qu'il est en négociations depuis plusieurs semaines avec le club pour prolonger, selon une source proche du dossier.

Tout avait pourtant bien commencé pour lui à Salzbourg, où il avait lancé les siens vers un nouveau titre, la Supercoupe d'Europe, en ouvrant le score contre Aston Villa (2-1).

Une préparation idéale

Mais depuis, seules quelques miettes à se mettre sous la dent, la dernière face au Mans, un but plein d'opportunisme qui aurait pu être le début d'une nouvelle dynamique, mais cela n'a pas été le cas.

À Strasbourg, il a fait partie du onze parisien mené par le club alsacien avant de sortir au terme d'une performance terne, à l'heure de jeu.

L'ancien ailier de Naples est pourtant l'un des rares Parisiens à avoir pu souffler cet été pour effectuer une préparation physique optimale, la Géorgie étant absente de la Coupe du monde.

Sans le Mondial pour se montrer, Kvaratskhelia devait profiter de cette première partie de saison pour briller dans l'optique de décrocher, peut-être, le Ballon d'Or lundi prochain, même si les votants doivent se focaliser sur la saison précédente.

Sur la pelouse du Parc, outre ses coéquipiers Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz, il y aura Lamine Yamal et, dans une moindre mesure, Rodri, comme favoris à la récompense individuelle. Une dernière chance pour lui de montrer qu'il est le plus méritant.

AFP/VNA/CVN