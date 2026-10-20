Route du Rhum : les premiers bateaux sont arrivés à Saint-Malo

Premiers bateaux à arriver à Saint-Malo en vue du grand départ, les huit Ultim engagés sur la 13 e Route du Rhum ont pénétré sans encombre lundi 19 octobre dans le port de la ville après une série de manœuvres complexes pour traverser une écluse, a constaté un journaliste de l'AFP.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Comme en 2022, ces gigantesques trimarans de 32 m de long et 23 m de large seront visibles depuis les quais pendant toute la durée du village de course, qui ouvre mardi et s'étend sur 70.000 m2 dans le port de la cité corsaire.

Mais ce dernier n'est accessible qu'en traversant l'écluse du Naye, de 150 m de long pour seulement 25 m de large : en comptant les pare-battages protégeant les bateaux des chocs, il ne reste que 50 cm d'espace de chaque côté aux maxi-trimarans.

"On a eu une météo sympa. C'est bien car c'est un moment un peu stressant avec nos gros bateaux, on n'a pas beaucoup de marge. Il faut être très prudent pour cette dernière manoeuvre avant d'amarrer", a déclaré Armel Le Cléac'h, skipper de Banque Populaire.

Après avoir été positionnés dans l'axe de l'écluse, profitant du vent faible lundi 19 octobre, les trimarans ont été tirés à la main à l'aide de cordages, sous le regard de lamaneurs, spécialistes du passage des écluses, a constaté un journaliste de l'AFP.

"On est très content d'arriver après ce convoyage express depuis Lorient. Cela marque la fin de la préparation technique du bateau. On va pouvoir commencer les festivités", a ajouté Le Cléac'h, l'un des favoris de cette 13e Route du Rhum.

Au total, 115 navires doivent prendre le large le 1er novembre vers la Guadeloupe. Les autres catégories de bateaux (Imoca, Ocean Fifty, Class40, Vintage Mono et Vintage Multi) arriveront dans les prochains jours à Saint-Malo.

Plus d'un million de personnes sont attendues sur le village de la course transatlantique d'ici le départ.

AFP/VNA/CVN