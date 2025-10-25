Mondiaux de gymnastique

Kaylia Nemour exceptionnelle aux barres asymétriques

À seulement 18 ans, l'Algérienne Kaylia Nemour est devenue championne du monde des barres asymétriques, vendredi 24 octobre à Jakarta, un peu plus d'un an après son titre olympique à cet agrès.

>> Gymnastique : Biles au firmament

>> L'Algérienne Nemour en or, premier titre africain en gymnastique

>> Gymnastique rythmique : le douloureux envol des "Farfalle" italiennes

Photo : AFP/VNA/CVN

Nemour devient la première gymnaste africaine de l'histoire à être sacrée championne du monde.

Avec un score exceptionnel de 15,566 points, elle a devancé de plus d'un point sa dauphine, la Russe Angelina Melnikova (14,500 pts), titrée jeudi 23 octobre au concours général. La Chinoise Yang Fanyuwei (14,500 pts également) complète le podium.

Au lendemain de sa déception au concours général conclu avec une frustrante quatrième place, alors qu'elle pouvait légitimement rêver d'une médaille, l'Algérienne s'est montrée éblouissante en finale de son agrès de prédilection.

Dernière à s'élancer dans la capitale indonésienne, elle devait dépasser les 14,500 points de la Russe Melnikova pour se parer d'or. Un score qui semblait largement accessible pour Nemour après ses 15,533 points des qualifications mardi 21 octobre.

Vendredi 24 octobre, elle n'a pas tremblé pour aller chercher la couronne mondiale, exécutant les difficultés de sa routine à la perfection dans son justaucorps vert pailleté.

"Elle aurait pu gagner même avec des erreurs mais elle n'a pas joué petit bras. Elle est quand même allée chercher la note maximale", a apprécié sa nouvelle entraîneuse Nadia Massé.

Photo : AFP/VNA/CVN

Nemour, passée de la France à l'Algérie il y a deux ans à la suite d'un conflit avec la Fédération française, s'impose désormais comme l'une des plus grandes étoiles actuelles de la gym.

Elle avait déjà été sacrée championne olympique aux barres l'an dernier à Paris, où elle avait déjà offert à l'Afrique le premier titre de son histoire en gymnastique.

Depuis les Jeux, la jeune femme a pourtant connu une année mouvementée. Au printemps, elle a décidé de quitter son club formateur d'Avoine, près de Tours, pour partir s'entraîner à Dijon.

"Cette médaille représente plus que la performance", a poursuivi Nadia Massé auprès de l'AFP. "Elle a eu le courage de quitter ce qu'elle ne voulait plus. Pour elle, ça montre que se sentir bien est aussi important que tout le reste. C'est une vraie championne avec une résilience hors du commun".

Nouvelle finale à la poutre

Pour sa première participation aux Mondiaux seniors à Anvers en 2023, Kaylia Nemour avait remporté l'argent aux barres asymétriques.

Photo : AFP/VNA/CVN

Elle aura encore l'occasion de monter sur un podium samedi 25 octobre puisqu'elle dispute la finale de la poutre. Lors des qualifications, elle avait réussi à se faufiler en finale malgré une chute sur cet agrès.

"Maintenant qu'elle a atteint son objectif d'être championne du monde, elle peut partir dans l'état d'esprit qu'elle n'a rien à perdre", affirme sa coach.

Dans les autres finales du jour, Jake Jarman (14,866 pts) et Luke Whitehouse (14,666 pts) ont réalisé un impressionnant doublé britannique au sol. Ils ont partagé le podium avec le champion olympique philippin Carlos Yulo (14,533 pts).

Au cheval d'arçons, le titre est revenu au Chinois Hong Yanming, tandis que la finale des anneaux a été remportée par l'Américain Donnell Whittenburg.

Enfin au saut, la Russe Angelina Melnikova a décroché l'or. Déjà sacrée au concours général jeudi 23 octobre, comme en 2021, elle remporte le premier titre mondial de sa carrière sur un agrès.

AFP/VNA/CVN