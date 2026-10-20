Ligue des champions : PSG-Barça, spectacle attendu au sommet

Au sommet du classement de la phase de ligue, les deux meilleures équipes européennes actuelles, le Paris SG d'Ousmane Dembélé et le FC Barcelone de Lamine Yamal s'affrontent mardi 20 octobre lors du grand choc de ce début de saison en Ligue des champions.

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Malgré un contexte social tendu après les manifestations émaillées de violences et de pillages ce week-end, la tenue du match n'est pas remise en cause, a indiqué le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Et le PSG n'a pas "été sollicité" sur un éventuel report, selon une source proche du dossier.

"Je n'ai pas peur, j'espère que le match pourra se dérouler dans les conditions habituelles", a indiqué lundi 19 octobre Luis Enrique, "je suis ici pour parler de football. Mais c'est clair que nous n'aimons pas ce type de violence, mais c'est la société. Nous devons rester concentrés sur le football".

Sur le terrain, le spectacle est attendu au Parc des Princes. Lancé à pleine vitesse sur la route d'un triplé historique en Ligue des champions après un succès fou la semaine dernière face à Manchester City (4-2), le Paris Saint-Germain se mesure cette fois au Barça, en très grande forme offensive.

En moyenne, les Catalans tournent à 4,3 buts par match lors de leur onze rencontres cette saison (48 buts), toutes compétitions confondues.

Comme la saison dernière, il aura fallu attendre les premières soirées européennes pour voir se rencontrer deux grands prétendants au sacre. Mais les dynamiques sont aujourd'hui assez différentes.

À la même époque, Paris devait gérer les blessures à la pelle et les absences de ses cadres Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos.

Malgré ce contexte, le club de la capitale avait arraché sur le fil la victoire (2-1) grâce à ses remplaçants et à ses "titis" à Barcelone, où Ferran Torres avait été buteur.

Depuis, Paris a recruté l'attaquant espagnol et ses stars sont en forme, hormis "Kvara" qui ne traverse pas sa meilleure période mais aime briller dans ce genre d'affiches.

Et Nuno Mendes, blessé à la cuisse, ne pourra pas tenir sa place face à Lamine Yamal dans le couloir gauche. Une mauvaise nouvelle pour le PSG tant le Portugais arrive régulièrement à stopper les fulgurances du prodige espagnol.

Qui face à Lamine Yamal ?

Pour le suppléer, Luis Enrique devra choisir entre Lucas Digne, Lucas Hernandez, ou même le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery qui avait officié à la place du Portugais, suspendu en début de saison.

"La meilleure manière de défendre sur Lamine Yamal c'est d'avoir le ballon. C'est notre idéal mais ça ne sera pas comme ça car on connaît la difficulté de jouer contre le Barça", a glissé Luis Enrique.

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Hormis l'absence importante de Nuno Mendes, Paris et Ousmane Dembélé attendent les Blaugranas en pleine confiance, avec l'envie de montrer qu'ils dominent bien l'Europe.

Même s'ils voudront surtout être au sommet de leur art au printemps, les Parisiens l'ont déjà été en première période contre Manchester City mercredi dernier grâce à une qualité technique rare et à une pression tout-terrain.

En championnat tout va mieux aussi. Malgré son début de saison cahoteux et une importante rotation, Paris est revenu dans le haut du classement.

En face, le Barça, double champion d'Espagne en titre, est sur un nuage. C'est la seule équipe d'Europe encore invaincue et la seule à avoir remporté tous ses matches. Cela correspond déjà au meilleur départ de l'histoire du club.

"Bon test" pour le Barça

Les hommes d'Hansi Flick, toujours aussi spectaculaires offensivement, ont rapidement fait oublier le transfert avorté de Julian Alvarez et les départs de Ferran Torres et Robert Lewandowski, grâce notamment à Raphinha, irrésistible depuis qu'il a été replacé comme avant-centre (14 buts).

Diminué l'an dernier face à Paris en Ligue des champions et lors du Mondial-2026, alors qu'il revenait d'une blessure musculaire, Lamine Yamal est de retour à son meilleur niveau et empile les buts (9), les passes décisives (10) et les gestes de classe, qui font le tour du monde.

Le champion du monde espagnol Rodri a qualifié le match contre Paris "de bon test" contre "la meilleure équipe d'Europe" pour jauger le niveau réel du géant catalan, qui n'a jusqu'ici pu se mesurer "qu'au" Betis, à Galatasaray ou au Séville FC.

Le Barça sera toutefois privé mardi 20 octobre de ses défenseurs Eric Garcia et Jules Koundé, blessés. Joao Cancelo devrait être aligné comme latéral droit.

AFP/VNA/CVN