Mondiaux de cyclisme : la France encore en argent sur le relais mixte

"C'est frustrant" : venue pour l'or, la France est, comme en 2023 et 2025, repartie avec la médaille d'argent en relais mixte mardi 22 septembre aux Championnats du monde de cyclisme à Montréal, échouant à neuf secondes seulement de l'Italie.

>> Mondiaux de cyclisme : la Belgique avec Evenepoel, Van Aert et "un plan clair"

>> Mondiaux de cyclisme : Paul Seixas, le chrono dans la peau

>> Mondiaux de cyclisme : Evenepoel puissance 4, Seixas en bronze sur le chrono

Photo : AFP/VNA/CVN

"On se fait battre à chaque fois par une nouvelle nation, il y a eu la Suisse, l'Australie et maintenant l'Italie. La prochaine, j'espère que ce sera nous. C'est bien deuxième mais on était là pour la gagne", a réagi Bruno Armirail.

Le coureur de Visma représentait les Bleus avec Rémi Cavagna, Jordan Labrosse, Juliette Berthet, Cédrine Kerbaol et Marion Borras dans cette épreuve récente, apparue en 2019 aux Championnats du monde et d'Europe, qui réunit trois hommes, relayés ensuite par trois femmes dans chaque équipe.

Championne d'Europe en titre, la France, deuxième des Mondiaux en 2023 et 2025, battue pour cinq secondes par l'Australie l'an dernier à Kigali et de sept par la Suisse à Glasgow, fait partie des grandes puissances de cette discipline moins prestigieuse que les chronos individuels et les courses en ligne mais qui réserve souvent un grand suspense.

Mais il y a donc à chaque fois une nation pour lui barrer la route et mardi 22 septembre c'était l'Italie d'Elisa Longo Borghini et Filippo Ganna, qui a réussi un sans-faute sur un parcours de 40,6 km, contrairement à la Suisse, pénalisée par un incident mécanique de Stefan Küng et finalement troisième.

"Ça s'est joué à des détails, a expliqué Juliette Berthet. Le relais mixte c'est vraiment une épreuve complexe, il faut que tout soit parfait pour aller chercher le titre. Aujourd'hui, il y a eu 2-3 fois où on a peut-être pas super bien géré l'effort, quelques petites accélérations qui ont mis les autres en difficulté."

"Sur un Championnat du monde, a ajouté sa coéquipière Marion Borras, on ne nous crache jamais sur des médailles. Mais ça fait un moment que je tourne autour de l'or, que ce soit sur la route ou sur la piste, et ça commence à devenir très frustrant."

"Je sais étalonner un capteur"

Reste que c'est quand même la deuxième médaille déjà pour la France dans ces Mondiaux au Canada après celle en bronze dimanche 21 septembre dans le contre-la-montre individuel de Paul Seixas, préservé mardi 22 septembre en vue de la course en ligne dont il sera l'un des principaux favoris.

Photo : AFP/VNA/CVN

La journée a aussi permis à Armirail et Berthet de reprendre des couleurs après leur déception en individuel dimanche où ils se sont classés respectivement 26e et 15e du chrono.

Une contre-performance que l'un et l'autre n'arrivaient toujours pas à s'expliquer.

"Je vois que sur les réseaux beaucoup disent que c'était un problème d'étalonnage du capteur. Mais rassurez-vous, ce n'est pas ma première année pro, je sais très bien comment il faut étalonner un capteur, il marchait très bien", a souligné Armirail qui va "continuer à analyser tout ça".

"Il faudra vraiment cet hiver reprendre un peu des choses avec l'équipe et la fédération, on va mettre des choses en place pour que je sois de nouveau performante en chrono en faisant mes meilleures puissances et je pense que ça va être un peu le cas de Bruno aussi", a ajouté Juliette Berthet.

En attendant, la coureuse de FDJ-Suez a donné rendez-vous pour les prochains Mondiaux l'année prochaine en Haute-Savoie.

"On est déjà motivé, ce sera en France donc ça va être encore un plus gros objectif", a-t-elle dit, avant d'ajouter : "mais on aurait bien aimé avoir le titre aujourd'hui quand même".

AFP/VNA/CVN