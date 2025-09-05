Mondial-2026 : Rebrov et ses joueurs veulent faire honneur à l'Ukraine

>> Le foot français présente sa chaîne Ligue 1+ pour enrayer la crise des droits TV
|Le sélectionneur de l'Ukraine Serhiy Rebrov à l'entraînement le 4 septembre à Wroclaw (Pologne) à la veille du match contre la France en qualifications pour le Mondial-2026.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"L'objectif le plus important, c'est ce que je dis à mes joueurs et à moi-même, est de bien représenter le pays", a développé l'ancien partenaire d'attaque d'Andriy Shevchenko - désormais président de la Fédération ukrainienne - dans le Dynamo Kiev du tournant du siècle.
"Je sais qu'on donne tout, qu'on essaie d'être le meilleur possible, c'est ce que nous pouvons faire comme joueurs, a-t-il ajouté. Mes joueurs portent le drapeau de l'Ukraine quand ils sont sur le terrain de foot."
"Certains joueurs ont leur famille qui reste en Ukraine, et c'est très difficile psychologiquement", a-t-il encore dit.
L'Ukraine joue à l'étranger les matches qu'elle ne peut disputer sur son territoire en raison de la guerre. Elle vient pour la troisième fois à Wroclaw où elle a "reçu" l'Angleterre et l'Islande. Une importante communauté ukrainienne vit à Wroclaw, situé à quelques 500 km de la frontière.
"Nous sommes très reconnaissants envers la Pologne car elle nous aide constamment à organiser les matches", a conclu Rebrov.
Pour le défenseur du Paris Saint-Germain, Illia Zabarnyi, "peu importe où nous jouons. Nous devons simplement représenter notre pays du mieux possible. Ce n'est pas la même chose que de jouer à domicile mais nous n'avons pas le choix. Nous faisons de notre mieux pour l'Ukraine".
AFP/VNA/CVN