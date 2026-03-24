Le Vietnam renforce la protection des enfants dans l'espace numérique

Le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, a récemment signé la Décision n° 468/QD-TTg approuvant un programme sur la protection et le soutien au développement des enfants dans l’environnement numérique pour la période 2026-2030.

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Photo : VNA/CVN

Ce programme vise un "double objectif" : renforcer la protection des enfants, soutenir et favoriser leur épanouissement sain et proactif, ainsi qu’améliorer leurs compétences numériques dans le contexte de la transformation numérique nationale, en vue de former une nouvelle génération de "citoyens numériques".

Le changement fondamental de la protection des enfants en ligne devient un modèle de prévention proactive et d'atténuation des dangers auxquels les enfants sont exposés dans l'environnement en ligne.

Le gouvernement s'appuie sur une architecture globale de protection des enfants reposant sur cinq piliers stratégiques, à savoir la consolidation du cadre juridique lié à la cybersécurité et à la protection des enfants, le déploiement à l’échelle nationale d'une stratégie de communication et d'éducation, la généralisation de solutions technologiques d'assistance pour la gestion des actions et la protection des enfants, le renforcement des capacités des forces interdisciplinaires et le développement d'une "immunité proactive" chez les enfants, fondée sur l’acquisition de connaissances et de compétences en matière de sécurité numérique.

Solutions de cybersécurité

Pour la période 2026-2030, le gouvernement vise à ce que 100% des établissements d’enseignement général soient dotés de solutions de cybersécurité et que l’ensemble des fournisseurs d’accès à Internet au Vietnam mettent en place des mécanismes de blocage des contenus nocifs directement sur leurs réseaux.

En outre, l’ensemble des provinces et des villes du pays devront mettre en œuvre des solutions technologiques de soutien pédagogique, de conseil et d’assistance intelligente destinées aux enfants, tandis que tous les enfants victimes d’abus en ligne devront bénéficier d’une prise en charge et d’une intervention immédiates dès qu’un signalement est effectué par la victime ou son entourage.

Pour atteindre ces objectifs, onze missions et mesures sont confiées aux ministères, secteurs et collectivités locales, notamment le renforcement du cadre juridique, la promotion de la participation des enfants et la réduction de la fracture numérique, le développement de solutions de cybersécurité et d’éducation aux compétences numériques, l’amélioration de l’efficacité de la gestion publique et de la responsabilité des entreprises, l’accélération de la transformation numérique, le déploiement d’actions de communication à l’échelle nationale et la sensibilisation des familles, la promotion de contenus culturels et numériques sains, le renforcement des capacités des forces spécialisées, la consolidation de la coordination intersectorielle, le développement de la coopération internationale, ainsi que la mise en place de mécanismes de suivi, d’évaluation et de valorisation des initiatives exemplaires.

VNA/CVN