Enfants et jeunes mobilisés pour un avenir durable

Une cérémonie en réponse à la Journée mondiale de l’eau, à la Journée météorologique mondiale et à l’Heure de la Terre 2026 a eu lieu le 21 mars à Hanoï. L’événement a également marqué le lancement du programme "Enfants et jeunes en action pour un air pur et un avenir durable".

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Le 21 mars à Hanoï, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et l’UNICEF au Vietnam ont co-organisé une cérémonie en réponse à la Journée mondiale de l’eau, à la Journée météorologique mondiale et à l’Heure de la Terre 2026. L’événement a également marqué le lancement du programme "Enfants et jeunes en action pour un air pur et un avenir durable".

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de l’événement, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Lê Công Thành, a souligné que l’eau, le climat et l’énergie ont un rôle fondamental pour le développement durable. Au Vietnam, les ressources en eau et les conditions hydrométéorologiques jouent un rôle déterminant pour la sécurité de l’eau, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et le développement économique.

Face aux défis liés au changement climatique, il a appelé à renforcer la gestion des ressources en eau, à améliorer les capacités de prévision, à renforcer la résilience aux catastrophes naturelles et à promouvoir un développement vert et durable.

En 2026, les thèmes des célébrations mettent en avant le rôle de l’eau, de la science et de l’innovation, ainsi que l’utilisation efficace de l’énergie au service d’un avenir durable.

Le vice-ministre a défini trois priorités : renforcer les bases de données et l’application des technologies pour l’adaptation climatique ; sensibiliser à la protection des ressources et aux économies d’énergie ; encourager les entreprises à innover vers une économie à faibles émissions de carbone.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Silvia Danailov, représentante de l’UNICEF au Vietnam, a souligné que la protection de l’environnement vise avant tout les enfants et leur avenir. Elle a averti que les enfants vietnamiens sont de plus en plus exposés à la pollution de l’air et aux risques climatiques.

Selon l’UNICEF, 99,5% des enfants vietnamiens, soit environ 26,2 millions, sont exposés à de multiples chocs climatiques et environnementaux, affectant leur santé, leur apprentissage et leur vie quotidienne.

Selon Silvia Danailov, l’UNICEF est fier de collaborer avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement afin d’offrir aux enfants et aux jeunes un cadre pour agir, partager leurs idées et contribuer à des solutions à l’école et dans la communauté.

Dans le cadre de l’événement, plusieurs activités ont été organisées, notamment une exposition de peintures sur les ressources en eau, un concours de créativité des jeunes face à la pollution de l’air, une marche "60 minutes pour un avenir vert" et des actions de plantation d’arbres.

VNA/CVN