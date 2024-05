Sympathie du ministère des AE aux Vietnamiens d'outre-mer touchés par l'incendie

Centre commercial de Varsovie

Dans une lettre envoyée le 13 mai, Lê Thi Thu Hang a exprimé sa plus profonde sympathie aux familles touchées.

Elle a exprimé sa conviction qu'en cette période difficile, les Vietnamiens d'outre-mer, les entreprises et les organisations en Pologne et dans le monde entier se rassembleront dans un esprit de solidarité et de compassion. Ce front uni sera crucial pour aider les familles touchées à surmonter leurs difficultés et à trouver des solutions pour reconstruire leur vie et leurs entreprises.

Le ministère des Affaires étrangères a demandé à l'ambassade du Vietnam en Pologne de travailler rapidement avec les autorités hôtes pour assurer la protection des droits et intérêts légitimes des personnes touchées par l'incendie.

L'ambassade donnera la priorité à l'assistance accélérée concernant les documents essentiels, permettant ainsi aux familles affectées de retrouver une vie normale le plus rapidement possible.

Le centre commercial Marywilska 44 abritait environ 400 petits commerçants vietnamiens avec près de 600 étals. De plus, des centaines de travailleurs vietnamiens ont trouvé un emploi dans des stands, des salons de manucure et des restaurants au sein du complexe.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur vietnamien en Pologne, Hà Hoàng Hai, a annoncé que l'ambassade prendrait des mesures supplémentaires pour soutenir la communauté touchée.

Cela comprend l'ouverture chaque semaine d'une séance d'accueil supplémentaire spécifiquement dédiée à la réception et au traitement des documents consulaires des citoyens vietnamiens ayant perdu leurs documents dans l'incendie.

L'ambassade organisera également des réunions avec les autorités de Varsovie pour discuter des mesures de soutien potentielles, notamment la délivrance de documents, l'aide financière, le placement et une enquête approfondie sur la cause de l'incendie.

L'ambassade du Vietnam en Pologne est joignable via les lignes directes suivantes : +48 782 257 359 et +48 601 925 288.

VNA/CVN